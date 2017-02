Una bandera de coherencia

Se le podrá acusar de muchas cosas a Luis Carrión, pero si algo ha demostrado desde su llegada al banquillo del Córdoba es un discurso valiente al que ayer sumó un punto de arriesgada coherencia. El técnico admitió la mala dinámica del equipo, no sólo en resultados, sino también en "juego", y advirtió que con independencia del marcador es obligatorio "dar otra imagen" a la de los últimos partidos. Para ello, el catalán no dudó en pedir ayuda a la afición, porque "cuando alguien está mal, se necesita", y se desmarcó del mensaje acentuado en la mala suerte que siguen diversos sectores porque "también hacemos cosas mal".

"Como entrenador, no me puedo basar sólo en que a ver si una victoria cambia todo. No puedes esperar a ver qué pasa, sino trabajar para que todo sea lo más fácil posible, el jugador salga en las mejores condiciones y luego demuestre su talento en el campo", señaló Carrión en su habitual paso por la sala de prensa, donde destacó que no es "un robot". El preparador descartó la influencia de la fortuna en el devenir del equipo porque no se puede "quedar en esa valoración", sino que su obligación es insistir en conceptos que cambien el desarrollo de los acontecimientos.

Así, consciente de que "sólo" puede controlar lo que el equipo hace "en el campo", el catalán ha tratado de hacer más una labor de psicólogo para que los "jugadores se abstraigan de todo" durante una semana que finalizará con el choque ante el Huesca que servirá para que el cordobesismo muestre su contrariedad por cómo está transcurriendo la temporada. Respetando "todo lo que pase fuera" del estadio, Carrión pidió apoyo a la afición porque "El Arcángel gana puntos estando con el equipo. Esta afición es increíble en eso y espero que sepan que necesitamos ayuda y apoyen al equipo, hasta cuando las cosas vayan mal, que es cuando más se necesita".

Y ahora es momento de eso, pues advirtiendo que "al principio" de su llegada el equipo hizo "las cosas bien, estaba liberado con el cambio" y llegaron resultados "fuera, porque en casa nos costó más", el entrenador admite que "ahora llevamos una dinámica peor, incluso de juego. Podemos ganar, perder o empatar, pero el equipo tiene que dar otra imagen". Sin embargo, Carrión sabe que eso no es fácil porque "nadie sale de una mala racha de manera fácil, sino sufriendo y pasándolo mal".

"Hay que meterse en la cabeza de los jugadores, hemos tratado de haber con todos, de trabajar y creo que necesitamos hacer un partido bueno y sentirnos bien en el campo" ante el Huesca. Tras insistir en "cómo se pueden hacer las cosas mejor e intentar que los jugadores afronten el partido al cien por cien", el técnico cree que ahora es cuestión de "hacerles daño y que los jugadores se sientan protagonistas y jueguen bien a fútbol".

Y un punto clave es mantener el tipo los 90 minutos, pues "con independencia de lo que pase en el campo, un gol a favor o en contra, el equipo siga haciendo lo mismo, que no está pasando últimamente". "Hay que mejorar, hemos tratado de abstraer a los jugadores de todo, que no es fácil, pero estoy convencido de que el once que salga va a ser muy competitivo, competente y va a hacer ocasiones, porque en eso hemos trabajado". Sólo queda esperar que esta vez así sea.