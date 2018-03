La baja de Javi Galán abre el abanico

José Ramón Sandoval tendrá que optar por una nueva variante en el partido ante el Oviedo. El madrileño, acostumbrado a retocar su equipo levemente pese a las victorias, tendrá la baja segura de Javi Galán, que fue expulsado ante el Nàstic de Tarragona en la última jugada del partido, por un pisotón sobre Pleguezuelo que le costó la segunda amarilla.

Ese contratiempo abre el amplio abanico que maneja Sandoval para sustituir al pacense, titular indiscutible durante toda la temporada, ya sea en el puesto de extremo izquierdo o reconvertido al lateral. El recambio natural, único que hay en la primera plantilla, sería Javi Noblejas. El madrileño disputó 45 minutos contra el Valladolid y aunque no lo hizo mal, desde entonces no ha contado con protagonismo. Otra opción interesante y que Sandoval tendrá que valorar es la de colocar a Josema en esa posición. El joven central murciano ya ha jugado en alguna ocasión en esa demarcación, por lo que no le es ajena, y tiene el paso cerrado para jugar como central, ya que Aythami y Quintanilla están rindiendo a un gran nivel, a lo que habría que sumar la inminente vuelta de Jesús Valentín.

Con todo, tampoco es descartable que finalmente el elegido para el sábado sea Fernández. El cordobés, de hecho, ya jugó en Tarragona en la izquierda y tiene complicado quitar el sitio a un Loureiro pleno de confianza.