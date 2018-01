"Ellos nos han ayudado a ganar"

Aunque el de ayer no fue el mejor partido de su equipo, Jorge Romero se mostró "contento y aliviado" después de un triunfo revitalizante tanto para el equipo como para la afición blanquiverde, que regresó en buen número a El Arcángel en el estreno de la era de Jesús León como nuevo presidente.

"Creo que ha sido el partido en que más nos alejábamos de lo que pretendemos, de hecho en la segunda parte hemos estado más cerca de su juego que del nuestro, pero al final ganas", indicó Romero, que se felicitó por lograr "lo más necesario y seguramente en otras circunstancias hubiéramos encontrado otros caminos que nos habrían acercado a nuestra mejor versión, pero estoy contento por la manera de competir y de sufrir, y sobre todo por conseguir lo que más necesitábamos".

El técnico del Córdoba reconoció el equipo necesita "confianza en general porque los jugadores lo están pasando mal. Yo siempre tengo esa sensación en el día a día, de su preocupación", de ahí que tras ganar sienta "alivio por todos, por ellos y por la gente, a la que aprovecho para dar las gracias porque hemos sentido que jugábamos en casa. Llevábamos tiempo sin esas sensaciones".

Ese ambiente ayudó y mucho, según reconoció el propio Jorge Romero: "Seguramente cuando sientes que todo el jaleo que hay en el entorno se puede cambiar por esperanza, porque había mucha gente que pedía eso, los jugadores sienten alivio. La gente venía a ayudar, sólo se hablaba de que teníamos que ganar, que no es poco. Y en ese sentido, seguramente haya ayudado", apuntó, antes de reconocer que "lo hemos notado, es evidente, nos han ayudado a ganar", en referencia al aliento de los aficionados blanquiverdes.

Ante la baja de Javi Galán, Romero explicó que con su planteamiento habían buscado "algo diferente", pues son "un equipo que ataca de forma simétrica, y hoy -por ayer- buscábamos otra cosa con Jovanovic, que profundizara en diagonal desde la izquierda", algo que no salió bien del todo y en la segunda parte "viendo que en la primera no estábamos fluidos, hemos cambiado. No hemos tenido control del partido pero él ha estado en su línea, bastante activo; intentamos explotar su velocidad".

También reveló el entrenador del Córdoba que la baja de Edu Ramos se debió a una gastroenteritis. "Pasó mala noche. Esperamos a vernos aquí y valorar pero estaba que no podía, tras estar toda la noche mal. Tenemos un jugador similar como es Álex Vallejo, que llevaba tiempo sin participar, pero creo que ha hecho muy buen partido", apuntó el cordobés, que también explicó el tempranero cambio de Caballero que "tiene, con el paso de los entrenamientos, algo de inflamación en la rodilla y sentía que tenía mucha tensión ahí", por lo que entendía que "por culpa de eso no estaba dando el rendimiento que él esperaba".