Una ayuda extra a Rodri

Con los goles anotados por Alfaro y Markovic sobre la bocina, el CCF ha ganado seis puntos consecutivos en casa pero también ha levantado el ánimo de una segunda línea que tiene que aportar más en un ataque en el que Rodri es su máximo exponente. El soriano, que está jugando en los últimos compromisos con problemas en el tobillo, es la gran referencia del conjunto blanquiverde. De hecho, ha anotado diez de los 27 goles que ha marcado el equipo cordobesista durante las 29 jornadas que se llevan disputadas del campeonato liguero.

Con sólo dos delanteros en la plantilla, los miembros de la línea de desestabilización deben dar un paso al frente en las 13 jornadas que faltan de competición. De momento, tras un mal comienzo de año de cara a puerta, en el que se anotó un gol en seis envites, esta carencia parece que tocó a su fin gracias a los últimos tantos marcados por Alfaro y Markovic. Con un registro anotador muy pobre -sólo es peor en el Alcorcón (21), el Reus (23) y el Mirandés (26)-, el CCF debe buscar alternativas más allá de los goles que está anotando Rodri. El soriano, que lleva tres de los seis goles marcados en los 10 partidos disputados en 2017, es la gran referencia pero es la hora de que jugadores como Alfaro, Juli, Pedro Ríos, Markovic, Javi Lara, Aguza, Donoso o Bergdich aporten también en ataque. En este sentido, Juli y Alfaro, con tres tantos cada uno, son los que siguen los pasos de Rodri. Luego, el gol está muy repartido. Salvo Caro, que lleva dos, Piovaccari, Pedro Ríos, Markovic, Luso, Javi Galán, Héctor Rodas y Borja Domínguez -éste ahora en el Oviedo- suman un gol cada uno. Todos deben dar un paso adelante en el aspecto ofensivo.

Lejos queda ya el buen hacer en ataque del CCF del curso pasado. Los de José Luis Oltra acabaron la temporada regular con 59 tantos tras 42 citas disputadas. Fue el mejor ataque junto al Leganés pero no le valió para lograr el ascenso. Esa gran cifra la consiguió gracias al buen hacer de los delanteros del equipo, Florin, máximo goleador con 21 goles; Xisco, que marcó ocho; Raúl de Tomás, autor de seis; y Jean Paul Pineda, que aportó un tanto. En total, los cuatro delanteros sumaron 36 tantos. Además, la segunda línea dio también la talla. De hecho, hay que destacar los 11 goles anotados por Fidel y los seis marcados por Pedro Ríos. Pero también aportó Markovic, con tres goles; y una diana hicieron Luso, Nando, Víctor Pérez y Domingo Cisma. Sin embargo, el pasado quedó atrás y con él llegó el adiós de hombres como Florin, Fidel y Xisco. El tridente mágico del ejercicio pasado no ha encontrado un claro relevo. De momento sólo Rodri va cumpliendo con unos números que mejoran lo realizado en otros campañas lejos de Córdoba. Eso sí, la aportación de Juli, Pedro Ríos, Piovaccari o Alfaro no ha sido la esperada en ataque.

Con la premisa reconocida por la dirección deportiva y el entrenador, antes Oltra y ahora Carrión, de que no era necesario más miembros para la delantera, es básico que los miembros de esta segunda línea den un paso hacia adelante. La permanencia del CCF anda en juego y Rodri necesita una ayuda extra en ataque. De momento, por lo visto ante el Alcorcón y el Zaragoza, está dinámica empieza a cambiar. Lo que está claro es que debe seguir así en lo que queda de campeonato, ya que toda ayuda es poco para salvar el cuello lo antes posible. Toca sellar la salvación y el gol es sinómino de éxito en una igualada Segunda División.