El ariete como gancho

En el entorno del Córdoba el mercado de fichajes hace tiempo que empezó a moverse. Sin haber finalizado todavía la temporada vigente, la directiva y los técnicos ya trabajan en la confección de la próxima plantilla. Tras el descrédito sufrido por la presidencia y el máximo accionista después de una temporada de falsas promesas en lo deportivo y de decepción sobre el césped, Alejandro y Carlos González parecen dispuestos a dar un giro radical a la política del club en los últimos años.

Sólo así se entienden las ofertas que se empiezan a deslizar en el entorno cordobesista, que hablan del interés por hacerse con los servicios de delanteros tan contrastados en Segunda División como Ángel Rodríguez (Zaragoza), Jona (UCAM Murcia, pero cuyos derechos pertenecen al Albacete) y David Rodríguez (Alcorcón). En los tres casos, las cifras que han trascendido parecen fuera de mercado, aunque también señalan una apuesta fuerte en lo deportivo, si es que realmente se terminan convirtiendo en realidad.

Lo cierto es que a la directiva del Córdoba no le quedan apenas balas para reflotar su proyecto de cara a la afición, pues la fractura social con la hinchada es bastante evidente. Durante la temporada, y especialmente entre el final de la primera vuelta y hasta el final de la competición pese a las promociones, un tercio de los socios dejaron desiertos sus asientos en El Arcángel. Dentro del club son conscientes de ello y para que la nueva campaña de abonados no sea un estrepitoso fracaso, más que nunca serán necesarios fichajes de altos vuelos, y quizás no sólo rumores de ofertas, que demuestren la teórica fortaleza de un proyecto para subir a la máxima categoría, pues según aseguró Alejandro González en su puesta de largo como presidente, "cada año que el Córdoba no está en Primera, es un fracaso".

Hace tiempo que en la directiva cordobesista reina el convencimiento de que la mayor parte del dinero dedicado a la parcela deportiva debe estar reflejado sobre el césped. Con las salidas de Emilio Vega y José Luis Oltra, relevados por Álex Gómez y Luis Carrión, habrá una importante cantidad económica liberada para dedicar a la plantilla, por lo que la apuesta de los González parece que será más firme que en la actual campaña. El incremento en la cantidad que la LFP reparte por los derechos televisivos también ayudará a ello.

Un proyecto deportivo atractivo y ambicioso, sustentado en nombres de contrastada categoría dentro de la Segunda División, parece la única vía en el horizonte para que la actual propiedad tenga la oportunidad de reconducir su posición respecto a la afición y la ciudad. Esa sería además la mejor manera de engancharse de nuevo al objetivo del ascenso a Primera.

Y dentro de esos movimientos de mercado llama la atención que los primeros nombres que se barajan sean arietes. En las últimas temporadas, Piovaccari es el caso más palpable, el Córdoba dejaba los refuerzos de la vanguardia para última hora, en busca de oportunidades de mercado o rebajas finales. Este año la realidad es otra, pues si se quiere aspirar a los primeros espadas, las ofertas tienen que ser fuertes y decididas.

Además de eso, también queda claro que la nueva dirección deportiva ha puesto el foco en la delantera como una de las principales carencias del equipo. Los números hablan por sí solos, y el Córdoba ha anotado esta temporada (a falta de un partido) 40 goles, que son 19 menos de los 59 logrados el curso pasado. Ese déficit se debe en parte a la incapacidad del equipo para asumir los tantos que marcaron entre Florin (21), Fidel (11) y Xisco el curso pasado. Este año, Rodri lidera la tabla de goleadores con 11 dianas, Alfaro le sigue con 7 y Piovaccari es el tercero con 3.

Es evidente que el Córdoba necesita poderío ofensivo si su objetivo para la temporada que viene es apostar por el ascenso. Pero no sólo en el césped es necesaria la llegada de un hombre de referencia, pues el éxito de la campaña de abonados irá muy ligado a la confección del plantel. La afición, ya harta de promesas vacías, necesita realidades. Y para eso, un ariete de referencia en la categoría sería el gancho perfecto.