"Tenemos que aprender de los errores"

El punto y final de la temporada ha servido para calmar los ánimos tras zanjar con tiempo la permanencia en Segunda División. Luso Delgado, uno de los capitanes del CCF, hizo balance de una temporada que "ha sido bastante complicada, que tuvo momentos buenos y malos", según declaró a CCFTV.

Uno de los pesos pesados del vestuario, que ha tenido un papel secundario en este tramo final de competición, reconoció que el curso "ha sido como una montaña rusa". No obstante, el maño apuntó que "si tuviera que valorar la temporada sería de suficiente". "A pesar de tener el objetivo de ascenso o al menos de estar arriba, eso hubiese sido un sobresaliente como la temporasa pasada que jugamos el play off, hay que reconocer que no ha sido buena esta campaña, pero al final hemos conseguido adaptarnos al nuevo objetivo que nos propusimos que era salvar la categoría", señaló el zaragozano. Además, agregó que "vemos que la Segunda se lleva por delante a equipos que tienen un enorme potencial, equipos para ascender o que bajan de Primera y les cuesta mantenerse en la categoría, como este año le ha ocurrido al Elche o al Mallorca que han descendido y eso habla de la exigencia que tiene esta categoría". "Es una liga de regularidad. En un vestuario al final hay que adaptarse porque cuando tienes un objetivo mucho más bonito como intentar ascender a Primera la exigencia es grande, pero si peleas por el descenso la presión es máxima porque sabes que lo que puedes perder es importante para muchísima gente", comentó el centrocampista blanquiverde. No obstante, "cuando nos dimos cuenta de que la cosa se estaba poniendo complicada, el equipo supo reaccionar y hacerse fuerte en El Arcángel, además creo que la afición se dio cuenta de que necesitábamos el apoyo de todos para sacar esta situación y gracias a esa suma de factores, a esa unión, hemos salvado la categoría, que era lo más importante". "A partir de ahora, toca empezar con otras nuevas ilusiones, aprender de los errores, con positivismo y mucha ilusión", aclaró el pivote maño.

Hay una buena base ya y con unos retoques se puede hacer una plantilla más competitiva"

Con un papel secundario, en el que ha pasado más tiempo en el banquillo que en el verde en esta segunda vuelta, Luso, que tiene contrato para el próximo curso, comentó que "este año me tocó como capitán. Es un cargo que tiene una responsabilidad importante, no sólo dentro del campo si no fuera del mismo porque hay que tratar muchas cosas extradeportivas que hemos tenido que lidiar". De hecho, el centrocampista cordobesista reconoció que llegó un momento -el partido de Alcorcón- en el que "me reuní con la gente del vestuario y les dije que había que cambiar algo, que había que poner de nuestra parte, estar unidos y no hacer caso al exterior si no es para algo que nos motivase". "El mayor premio es que tengo el reconocimiento de mis compañeros. Todos han ayudado y han dado todo lo que tenían por este objetivo común, no solo en el campo si no tambien fuera han estado por la labor y se ha visto que este equipo ha tenido fe, ha creído y se ha sacrificado por un objetivo común que era la supervivencia", señaló el jugador blanquiverde.

También echó la mirada hacia atrás cuando llegó al CCF: "He visto pasar a unos 100 compañeros, jugadores de los que aprendes o te guardas algo". "El mayor cambio que he visto aquí es la madurez futbolística, porque antes te centrabas en el balón y hay muchas cosas detrás que hay que ocuparse si llevas años en el club", reconoció Luso. Además, agregó que "hay que intentar que el club evolucione". Durante este curso, "me ha tocado hacerlo desde fuera en estos últimos seis meses, pero en los tres años de Segunda que llevo hemos tenido una curva de rendimiento bastante parecida".

Tras tener que ver los partidos desde fuera del verde, Luso reconoció que "soy un jugador que pone por delante el bien común que el personal". "Todos queremos jugar pero somos 23 jugadores y al final titulares son 11", apuntó el maño. De hecho, fue más allá y comentó que "hay momentos para todos pero claro es importante ayudar, generar buen ambiente y dar confianza al que juega, así es como lo entiendo porque no me gustan los egos personales y el querer jugar por encima de todo".

Por otro lado, Luso, que ha disputado 2.158 minutos en 30 encuentros, comentó que lo sucedido este curso es "un aprendizaje", ya que "ha sido un año que lo hemos pasado bastante mal porque nos hemos visto con la soga al cuello y no queremos revivir esto". De hecho, reconoció que "ha habido muchos errores, dentro del fútbol siempre los hay, pero hay que minimizarlos e intentar aprender y tener la lección aprendida para tirar todos del carro desde el principio". "Quiero volver a ver al Córdoba pelear por el ascenso", aunque "somos conscientes de que se han cometido errores". Para el curso que viene "hay una buena base y con unos retoques se puede hacer equipo más competitivo y confió en qué esto pueda ser así". De cara a la afición, Luso mostró su agradecimiento a un cordobesismo "que ha estado en los buenos y malos momentos". "Hay que seguir unidos porque juntos somos más fuertes", espetó el pivote maño.