El club anuncia la salida de Diego Medina del consejo

El Córdoba anunció ayer por sorpresa la salida de su consejo de administración de Diego Medina, que también era vicepresidente y patrono de la Fundación del club. Medina, que ha estado ligado a la entidad blanquiverde en diferentes etapas durante las últimas dos décadas, cesa así en su papel como consejero de la entidad cordobesista apenas cuatro meses después de la constitución de la directiva presidida por Jesús León.

Según pudo saber el Día, los motivos del cese de Medina como consejero del club cordobesista son las desavenencias que mantenía con Jesús León en algunos aspectos fundamentales de la gestión del club. De hecho, en unas llamativas declaraciones realizadas a Cordobadeporte.com, Medina aseguró que no es "un hombre de paja", al ser cuestionado por el motivo de su destitución, y además sembró una inquietante duda al comentar que "a mí no se me podrá reprochar nada si alguna vez apareciera cualquier cosa".

Después de formar parte de la junta gestora que presidía Manuel Oviedo en la temporada 1998-99, Diego Medina fue consejero del Córdoba con Rafael Campanero, en la campaña 2006-07. Fue precisamente su buena relación con el presidente de honor de la entidad blanquiverde la que hizo que León se decidiera a darle entrada en su consejo de administración.

Desde que a finales del mes de enero se constituyera el consejo de administración del Córdoba ya han sido dos las bajas en el mismo. El primero en renunciar a su cargo fue Joaquín Zulategui, que sigue ligado al club como miembro de la fundación y como secretario del consejo.

Para suplir la salida de Diego Medina, el club comunicó ayer la entrada en el órgano de gobierno del club de Francisco López Valero, un hombre de confianza de Jesús León, proveniente del mundo de la empresa y que forma parte de Grucal, la empresa matriz propiedad del montoreño. Según explicó la entidad cordobesista, López Valero es Técnico Superior en Administración y Finanzas y cuenta con una amplia experiencia en materia financiera y de administración de empresas. León refuerza así el consejo del Córdoba con un hombre de su total confianza.