El amarillo, presente en El Arcángel

El Arcángel acogerá mañana un desembarco amarillo. No es la primera vez que pasa. De hecho, ya sucedió el curso pasado -a mediados de diciembre- cuando los cadistas presenciaron la victoria de su equipo en el primer encuentro liguero en casa dirigido por Luis Carrión. Ayer el Córdoba anunció que se agotaron las 695 localidades para la afición rival, que dará así colorido de nuevo a las gradas del estadio ribereño. No obstante, se espera que la presencia visitante se acerque al millar de personas. El mayor problema para que no sea una gran entrada es que aún estamos en verano y hay mucha gente de vacaciones. No obstante, lo normal es que la barrera de los 10.000 espectadores se superen en este debut liguero.

Por otro lado, el Cádiz estuvo ayer muy activo. El cuadro amarillo presentó ayer a dos de sus nuevos refuerzos, el zaguero venezolano Mikel Villanueva, que llega cedido por el Málaga, y al también defensor montenegrino Ivan Kecojevic, procedente del Zurich suizo, quienes se mostraron ilusionados por iniciar esta nueva etapa en el conjunto amarillo. Junto a ellos estuvo el director deportivo Juan Carlos Cordero, que tuvo palabras también del Córdoba. De hecho, indicó que "es muy fuerte, uno de los favoritos a lo máximo". "Está hecho para ser campeón. Hay que respetarlo muchísimo pero con ese respeto se le puede ganar. Es un equipo hecho a base de talonario", aseguraba el director deportivo cadista.

También hizo oficial la contratación del portero Rubén Yáñez, formado en la cantera madridista y que defenderá esta temporada la portería del Cádiz tras el acuerdo de préstamo alcanzado con el Getafe, que se hizo con los derechos del guardameta. Por otro lado, el club amarillo traspasó a Quintana al Levante y espera resolver aún las salidas del excordobesista Eddy Silvestre y Tomás Sánchez.