La "alegría" de Pawel

Ya está de vuelta. Tras completar los 90 minutos del encuentro del pasado miércoles en el Artés Carrasco ante el Lorca, Pawel Kieszek vuelve a sonreír. Lo dice así él mismo: "Tres meses después podía sentir la alegría de nuevo". Con este mensaje en instagram, el meta polaco vuelve a escena tras tres meses de ausencia por lesión. Ahora le tocará pelear el puesto en Liga con Stefanovic, que disputó los tres primeros partidos ligueros, en los que Pawel sólo pudo estar en el último en la lista de convocados.

Hace prácticamente un año Pawel se lesionó en La Romareda. No obstante, aguantó el tipo y el dolor -tenía un dedo roto- hasta junio. Tras vencer en Vallecas y dejar sentenciada el CCF la permanencia en Segunda, ya pudo parar. Era el turno de operar. El 5 de junio, antes de la disputa de la última jornada liguera ante el Girona en El Arcángel, partido que se perdió ya, fue el turno de intervenir. El portero cordobesista padecía "una rotura del tendón extensor con afectación de la cápsula del quinto dedo de la mano derecha", según el parte médico emitido por el club.

Tras poner el punto y final a la temporada, el polaco, uno de los mejores del CCF del curso pasado, arrancó su periodo de recuperación, estimado en unas seis semanas, por lo que no llegó para el inicio de la pretemporada. De hecho, el equipo echó a andar el pasado 14 de julio sin él. Éste llegó diez días después, aunque los servicios médicos del club hicieron una estabilización quirúrgica del pulgar, lo que provocó que estuviese más tiempo de baja. Eso sí, Pawel, que estuvo presente en el stage de Benahavís, se fue dando poco a poco pasos. Aunque no disputó ningún encuentro de pretemporada, el polaco siguió a lo suyo y el pasado sábado entró por primera vez en este curso en la lista de convocados para el duelo ante el Zaragoza. No jugó pero sí lo hizo el pasado miércoles en la eliminatoria de Copa ante el Lorca. En el Artés Carrasco, Pawel demostró su valía con varias intervenciones de mérito. Pese a encajar dos goles en el tramo final, en los que no pudo hacer nada, el polaco demostró que está recuperado y que quiere pelearle ya el puesto de titular a Igor Stefanovic, encargado de disputar los tres primeros partidos de Liga. De momento, Pawel sonríe ya y esboza esa gran "alegría" de un regreso esperado por el cordobesismo.