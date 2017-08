¿Y ahora quién juega de inicio?

Tras la buena pretemporada realizada, en la que el CCF hizo pleno de triunfos en sus ocho encuentros disputados, Luis Carrión perfila el once de cara al debut liguero de este sábado frente al Cádiz (El Arcángel, 20:30). Las buenas prestaciones realizadas por sus jugadores hace que el barcelonés tenga incógnitas aún por resolver. Salvo en la portería y la defensa, el técnico tiene dudas en el centro del campo y en la punta de ataque, zonas en las que tiene más mimbres a elegir.

Bajo un sistema 4-3-3, Carrión apostará por Igor Stefanovic en la portería. A pesar de que Pawel Kieszek entrenó ayer ya con el grupo tras recuperarse de su lesión, el meta serbio se estrenará bajo palos ante el Cádiz. No lo hizo nada mal durante los cinco partidos que disputó en pretemporada, en los que sólo encajó dos tantos y dejó una grata impresión. Por otro lado, la defensa parece que está también cerrada. Fernández y Pinillos son los dueños de los laterales, quedando Loureiro y Mena como téoricos suplentes. En el centro de la zaga, Josema ha demostrado sus grandes cualidades y será pieza clave a la hora de sacar el balón desde atrás. A su lado estará Joao Afonso con total seguridad, por lo que Caro tendrá que guardar su oportunidad desde el banquillo en este primer envite liguero frente al cuadro amarillo.

Edu Ramos y Vallejo se juegan una plaza para acompañar a Aguza y Javi Lara en la medularEl delantero y los extremos, las grandes incógnitas de cara a la cita con los amarillos

Con la zona defensiva clara, las dudas arrancan en el pivote. Ahí el preparador cordobesista cuenta con Edu Ramos y Alex Vallejo. En principio, tras su buena prestación durante el curso pasado, el malagueño parte con una ligera ventaja sobre el vitoriano. No obstante, el ex del Mallorca, que tuvo que parar por unas molestias durante el stage en Benahavís, también ha demostrado durante los encuentros de preparación su potencial, por lo que ambos tendrán que disputarse durante estas últimas sesiones una plaza en un centro del campo que parece que tendrá a Sergio Aguza y a Javi Lara como grandes referencias. El madrileño y el montoreño, que llegaron durante el pasado mercado invernal, ya compartieron el ejercicio pasado muchos partidos en la medular. Además, la calidad del montoreño, con su magistral toque de balón, le hace titular. Ahí entra también Aguza, del que Carrión habló siempre muy bien desde su llegada a Córdoba. A la espera de su oportunidad quedarían Carlos Caballero, Sasa Markovic y Esteve. Quizás el serbio, con sus buenas llegadas desde atrás hacia el ataque, parta con ventaja sobre el madrileño y el catalán, que serían piezas más parecidas a Javi Lara.

En la parte ofensiva del equipo las dudas se acrecientan. El buen nivel mostrado por todos los jugadores de esta zona hace que el abanico de opciones sea más amplio. Javi Galán arrancó la pretemporada como un tiro, al igual que un Alejandro Alfaro que vuelve a sonreír en Córdoba. Sin embargo, Jaime Romero, por el que el club hizo una gran apuesta, rayó a un gran nivel en las últimas citas de preparación tras superar una lesión durante el stage de Benahavís. De este modo, cualquiera de los tres puede actuar de inicio en los costados, aunque parece que Galán y Alfaro parten con una ligera ventaja sobre un Jaime Romero más desequilibrante pero menos defensivo. En la punta de lanza, Carrión cuenta con Sergi Guardiola y Jona. El primero, en principio, apunta a titular tras ser el máximo goleador de la pretemporada blanquiverde con seis tantos, aunque el segundo tiene el aval de los 15 goles que anotó el curso pasado con el UCAM Murcia. Todas estas incógnitas se resolverán el sábado poco antes de que arranque la temporada 17-18.