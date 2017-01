¿Y ahora qué hacemos?

¿fichamos o no fichamos? Esa es la cuestión que tiene ahora mismo en vilo al cordobesismo. La llegada de Javi Lara parecía que iba a ser la única pero el mal comienzo de año ha hecho cambiar los planes en la entidad blanquiverde. De hecho, el club peina el mercado, al que le quedan 12 días para su cierre, en busca de un lateral izquierdo y un delantero que sean de garantías y den nuevas soluciones a las carencias que tiene actualmente el plantel cordobesista. Durante los cuatro encuentros disputados en 2017, los de Carrión han sido eliminados en octavos de final a manos del Alcorcón y además solamente han sumado un punto de los seis en juego. Un mal balance que ha hecho replantearse de nuevo las cosas en las oficinas de El Arcángel. Desde que se puso al frente de la presidencia, Alejandro González siempre ha comentado que "el departamento técnico está trabajando para la posible incorporación de jugadores", porque "lo que se necesite se va a apoyar". Sin embargo, el club trabajaba más en posibles salidas que en cualquier llegada. Ahora, tras los malos resultados cosechados, todo ha cambiado. Sin embargo, Emilio y Carrión, que dialogaron el pasado martes en la Ciudad Deportiva, no quieren firmar por firmar. El preparador catalán, que ya apuntó que no quería que se fuese nadie, indicó que lo que viniese sería para mejorar y que los viese comprometidos con la causa. En apenas una semana, sin pase a cuartos de Copa y con el play off a cinco puntos tras perder en Montilivi ante el Girona, parece que la entidad hará un esfuerzo en esta recta final del mercado.

¿Qué debe llegar? Un lateral zurdo y un delantero. La posible marcha de Samu de los Reyes, que no ha convencido en los encuentros que ha disputado y al que se le busca una salida, hace que sea necesario la contratación de un jugador en esta zona. Por otro lado, está Domingo Cisma, titular indiscutible, aunque no esté en su mejor momento, porque no tiene un recambio de garantías. Esto hace que las miradas vayan más hacia el costado izquierdo de la zaga y no para el eje de la misma. A pesar de estar lesionados Deivid y Rodas en estos momentos, el club cuenta con Bijimine, Caro y también con Luso. La aparición de Edu Ramos en el pivote le ha cerrado las puertas de la titularidad en esa demarcación al maño, por lo que éste no vería con malos ojos dar un paso atrás para jugar en la defensa. De hecho, ya se ha podido comprobar desde la vuelta copera ante el Málaga cuando entró por el lesionado Rodas. También lo hizo ante el Alcorcón y en Girona. Además, la recuperación de Deivid va por buen camino y se espera que esté disponible para Carrión en abril. Uno de los nombres que han sonado para esta zona ha sido el del cordobés Fuentes, que no ha contado con muchos minutos en Osasuna desde que se incorporase este pasado verano al club rojillo. Su salida de la entidad navarra podría darse si llegase otro jugador que cubriese esa zona, según fuentes consultadas por el Día. De momento en Pamplona el titular es Clerc y trabajan en la llegada de un centrocampista, un central y un portero, lo que impediría la salida de Fuentes.

Con solo un gol en los últimos cuatro duelos, la llegada de un ariete parece que es básica

Otro de las necesidades del CCF está en la delantera. Aunque Carrión apuesta por un delantero en su sistema 4-1-4-1, la falta de gol desde que ha comenzado el año es más que notoria. Al contrario que el curso pasado, no existe un delantero goleador como fue Florin o en su medida también Xisco. Rodri, que es el máximo goleador con siete tantos en liga, ha perdido su sitio en el once en el último encuentro por el buen hacer en Copa de Piovaccari -cuatro tantos en los duelos coperos y uno en la competición liguera-. Sin embargo, solamente se ha conseguido marcar un tanto -obra del italiano- y no sirvió para nada porque el equipo fue eliminado del torneo copero por el Alc orcón. Con un gol en cuatro envites, el frente ofensivo no está aportando ahora mismo lo esperado. Además, un equipo que aspira al ascenso de categoría necesita de un killer en el área y la irregularidad de Rodri no termina de ser la línea correcta. Con apenas 21 goles en las 21 jornadas disputadas del campeonato, los blanquiverdes están alejados de los primeros equipos de la clasificación, que cuentan con goleadores como Roger (Levante), Jorge Molina (Getafe) u Ortuño (Cádiz).

Ahora está por ver si se lanza a por todas en el mercado o no. El mayor problema es el de siempre. Los que convencen al club se alejan a nivel económico y los que pueden venir, pues no mejoran lo que ya tiene en su poder Luis Carrión. Todo dependerá de si el club verdaderamente apuesta por reforzar la plantilla con gente de garantías, pero para ello hará falta un esfuerzo económico. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí está un dilema que tiene en vilo al cordobesismo, que está viendo como la temporada pasa sin que el equipo opte al objetivo: el ascenso.