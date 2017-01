Y ahora a por el delantero

Con la mente puesta en el importante encuentro del domingo ante el UCAM Murcia y también en el mercado de invierno, en el que el Córdoba trabaja para incorporar a un delantero antes del 31 enero. Tras la contratación de Mariano Bíttolo, al que el club blanquiverde espera entre hoy y mañana, los esfuerzos están puestos ahora en mejorar el frente ofensivo del CCF.

Aunque Luis Carrión dispone de Rodri y Piovaccari, la poca capacidad goleadora del equipo -sólo han marcado 21 goles en lo que va de curso- ha hecho que la entidad busque en el mercado un nuevo refuerzo que mejore la delantera. De momento se está pendiente de los descartes de Primera División, entre los que se encuentran Rubén Sobrino (Alavés) o Mateo García (Las Palmas). Sin embargo, el primero parece que está más cerca del Girona, club que conoce a la perfección de la temporada pasada, y el segundo se ha ganado ahora un hueco en los planes de Quique Setién, que ha paralizado su posible salida durante este mercado invernal. De hecho, fue el autor del tanto del cuadro canario ante el Deportivo de la cita del pasado viernes (1-1). Por otro lado, están jugadores con poco protagonismo en Segunda División, como es el caso de Kike Sola, que no cuenta con muchos minutos en un Getafe en el que Jorge Molina es titularísimo. Tras la marcha de Juan Muñoz al Levante, el club sigue a la caza y captura de un ariete que marque diferencias en la categoría. La primera opción es el mercado español, aunque no está descartado que venga del extranjero. De hecho, la última incorporación realizada, Mariano Bíttolo, ha llegado tras rescindir su contrato con el Atromitos griego.

Cisma y Bijimine se ejercitaron con el grupo tras perderse la sesión del lunes

A la espera de que llegue el lateral izquierdo argentino, segundo refuerzo realizado por la entidad blanquiverde tras firmar primero a Javi Lara, y se concrete la operación con un delantero, el CCF trabaja también en la salida de Samu de los Reyes. El lateral sevillano no cuenta para Luis Carrión y en los próximos días abandonará el club cordobesista. En principio, la marcha de ex del Llagostera será la única baja, a pesar de que hay otros jugadores como Zakarya Bergdich que tampoco está teniendo mucho protagonismo desde la llegada del técnico catalán.

A expensas de que se resuelva todo lo concerniente al mercado durante estos cinco días que quedan, el club regresó ayer a los entrenamientos con la vista puesta en la importante cita del domingo ante el UCAM Murcia. A excepción del lesionado Deivid y de Razak, con su selección, todos los demás estuvieron presentes en la Ciudad Deportiva, incluidos Esteve, Javi Galán, Marc Vito y Valera. Domingo Cisma y Jonathan Bijimine se ejercitaron con normalidad con el grupo tras perderse la sesión del pasado lunes por un proceso gripal. El buen rollo fue la nota predominante de un entrenamiento que contó con la presencia de Emilio Vega y su ayudante Keke Durán. Ambos dialogaron durante un buen rato con Luis Carrión, que espera la llegada del último refuerzo realizado por la entidad durante hoy o mañana. No obstante, éste no estará disponible para el compromiso ante el UCAM Murcia, un encuentro marcado en rojo por el club. Tras perder los dos últimos compromisos fuera de casa ante el Girona y el Tenerife, respectivamente, el CCF busca revertir la situación frente a un equipo que tiene tres puntos menos en la clasificación y está metido en la zona de descenso. Además, en la mente de todos, romper la sequía de triunfos en El Arcángel, donde no ganan desde que lo hicieron el 24 de septiembre ante el Gimnástic. El domingo, cita vital antes del cierre del mercado.