El agrio y esperado adiós

Era un secreto a voces y sólo era cuestión de tiempo. El Córdoba hizo oficial ayer la salida de Deivid, que ya es nuevo jugador del Real Valladolid para las dos próximas temporadas, tal y como ya avanzó el Día.

En un escueto comunicado, la entidad blanquiverde informó el esperado adiós del capitán. Lo hizo de una forma agria, en un escrito en el que anunció que había alcanzado "un acuerdo" con el Real Valladolid "para la incorporación a la entidad blanquivioleta de Deivid". "Desde el club queremos mostrar nuestro agradecimiento al jugador por su trabajo durante estas temporadas y le deseamos éxitos en su carrera deportiva", apuntó el club. Así se pone el punto y final a la etapa blanquiverde de Deivid, que salió por la puerta de atrás del club cordobesista a pesar de ser uno de los grandes pilares del Córdoba durante estos últimos dos años en Segunda División. En total, son 80 partidos los que ha disputado con la elástica blanquiverde el exjugador de Las Palmas, que fue el primer fichaje realizado por el CCF tras su ascenso a Primera. Además, el canario fue uno de los capitanes en este último curso, que no fue nada fácil para él tras sufrir una dura lesión. No obstante, con tenacidad, trabajo y mucha voluntad, Deivid reapareció antes de lo esperado, al romper los plazos previstos. Pudo ser antes pero el club le dio la baja y no firmó a nadie en su lugar. Un esperpento que fue a más tras ver cómo el jugador ya estaba recuperado en marzo, un mes antes de su reaparición en el compromiso ante el Elche. Con el canario en el campo, el equipo se recompuso y logró la permanencia en la categoría. De hecho, en el tramo final, los blanquiverdes fueron el mejor equipo de la categoría.

80Partidos. Son los que ha jugado Deivid en la entidad cordobesista durante sus tres temporadas

Ahora se acaba la etapa de Deivid en el CCF. No sale de la mejor manera pero el propio jugador canario, que pasó ayer el reconocimiento médico con el Valladolid -será presentado mañana-, que anunció también ayer los fichajes de Borja Fernández y Pablo Hervías, explicó los motivos de su adiós en una emotiva carta de despedida al cordobesismo. Aunque no hay malas palabras por ese acuerdo de confidencialidad con el CCF, Deivid aclaró que no entraba en los planes del club, como así se lo comunicaron "el pasado jueves". "Lamento que mi perfil no tenga cabida en el nuevo proyecto deportivo" de la entidad cordobesista, comunicó el central canario. Además, añadió que "tras el aluvión de especulaciones que han surgido, dejo constancia de que no se trata de un movimiento económico, sino meramente deportivo".

Tras la llamada del asesor de Carlos González, Cándido Cardoso, Deivid buscó un nuevo destino. A pesar del interés del Sporting, el Granada o el Asteras Tripolis, Deivid eligió el Valladolid, con el que ya entrenó ayer, día de inicio de la pretemporada pucelana, tal y como avanzó el pasado lunes el Día. Allí coincidirá con Antoñito, que rescindió su contrato en el CCF también como el canario.

En la misiva de Deivid, el capitán se mostró agradecido al cordobesismo y al Córdoba. "Nunca pensé que llegaría este momento, pero hoy es un día triste porque debo despedirme del cordobesismo. Ha sido un orgullo defender estos colores durante tres años, ser uno de los capitanes de un equipo que ha sido como mi segunda familia y recibir el calor de una ciudad y una afición intachables", comunicó Deivid. También quiso agradecer "al Córdoba todo lo que ha hecho por mi en estos tres años". "Gracias afición. Por haber reído y sufrido juntos, porque sin vuestro apoyo no habríamos podido superar los momentos difíciles", explicó el canario. Además, añadió que "desde hoy y para siempre, seré un cordobesista más". Con la salida del capitán, volvió una gran tensión a los seguidores blanquiverdes, que no entienden la marcha del CCF de una pieza básica como el canario.