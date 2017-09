"Hay que ser más agresivos"

"Es una semana complicada entre la Copa y hoy, pero tendremos que analizarlo y levantar la cabeza porque queda mucho; trabajaremos para mejorar en todos los sentidos". Esa fue el primer mensaje de un cariacontecido Luis Carrión en la sala de prensa de Los Cármenes, donde no pudo ocultar su enfado por la reaparición de los errores defensivos, especialmente, y la falta de fluidez en el juego con balón que el Córdoba desplegó en su visita a Granada. Eso sí, el técnico no quiso comparar lo visto ante el cuadro albirrojo a lo ocurrido ante el Tenerife en Copa, donde su malestar fue aún mayor.

Sobre la falta de contundencia defensiva, Carrión se lamentó de que "lo peor es que hemos visto que hay partidos en los que no ha habido ningún error, como el Tenerife en Liga, donde la solidez fue buena, pero hoy (por ayer) no". Por eso, el catalán advirtió que "hay que encontrar alguna fórmula para cambiar; luego habrá partidos mejores y peores, pero hay que ser defensivamente fuertes, y hablo de todo el equipo".

Pero no se detuvo en ese único aspecto el preparador cordobesista, que destacó que "no hemos tenido fluidez con balón tampoco, salvo al final de la primera parte, pero si eres defensivamente fuerte, cuando no estás acertado, te llevas un empate y hay que intentar eso mínimo". Porque Carrión sigue sin conseguir que su equipo se mantenga en los partidos tras encajar un primer golpe, un hándicap que se viene repitiendo con demasiada costumbre: "Tenemos que entender que te puedes poner 1-0 y no puedes regalarlo todo, porque puedes seguir así y empatar en el 80". "No somos contundentes, nos llegan desde atrás y estamos en superioridad y no somos capaces de acabar la acción;, el problema es que lo hacemos y hay que encontrar la fórmula para ser lo más regulares posibles".

Cuestionado por la influencia de Machís, pues participó directamente en los tres goles del Granada, el barcelonés prefirió hacer hincapié en los deméritos propios, sin olvidar que "ha estado bien y tiene calidad, pero nosotros defendemos mal los goles de él, sabemos que tiene calidad, pero la acción de donde sale tiene que estar finalizada antes".

Ese fue uno de los problemas en Los Cármenes, donde a juicio de Carrión el partido acabó con el segundo gol local, que "nos ha hecho daño porque cambia el partido, nos vamos demasiado arriba y hay que estar tranquilos porque se puede empatar en el 80 y no pasa nada; hay que ser más sólidos y agresivos".

Algo que el entrenador del Córdoba intentó con los cambios ya con el marcador 2-0. "Intentaba tener gente más por dentro con Sasa, porque cuando Alfaro se ha metido ahí ha sido el mejor momento nuestro en la primera parte. Estaba cansado y hemos decidido sacar a Sasa, pero no hemos cambiado de sistema ni nada. Nos ha faltado un poco de intensidad, sin quitarme culpa a mí, que seguramente la tenga casi toda".