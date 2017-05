La afición ha anotado su gol

Por si no ha quedado claro, el partido de mañana ante el Reus (El Arcángel, 18:30) no lo jugará sólo el equipo. No será una batalla de once contra once. El cordobesismo, consciente de lo mucho que hay en juego, ya ha dado un primer paso para desequilibrar la balanza, para ser el jugador número 12 y poner el marcador 1-0 antes de que el reloj eche a andar. Dejando atrás las fobias hacia la propiedad, la frustración de los últimos resultados, el enfado por el desarrollo de la temporada, la afición ha respondido a las promociones lanzadas por el club para esta nueva final que minimizarán el hartazgo y el desgaste de muchos abonados que ya han decidido abandonar. Es por eso que El Arcángel no llegará al lleno, pero al menos sí presentará una entrada notable para un compromiso que puede marcar, para bien o para mal, el desenlace del campeonato.

Después de tres jornadas con las taquillas abiertas, la entidad blanquiverde comunicó que los fondos ya están agotados tras expedir un total de 2.969 entradas, repartidas en 1.138 en venta directa -2 por 5 euros- y 1.831 en invitaciones retiradas por los abonados. Con estas cifras, el Córdoba informó que quedan aún 2.000 localidades disponibles, que podrán ser retiradas hoy y mañana hasta el descanso... si no se agota antes el papel. Pero aunque así fuera, esperar un lleno es imposible porque muchos abonados hace ya mucho tiempo que dejaron de lado el carné ante la trayectoria del equipo y la animadversión hacia sus dirigentes.

Pero otros muchos seguro que viendo la delicada situación en la que se halla el equipo -sin colchón con la zona de descenso, de la que sólo está fuera por el average- han vuelto a sumarse a la causa. Así, puede darse por seguro es que El Arcángel superará los 15.000 espectadores. Sería la cuarta vez en la campaña que haya una afluencia de este calibre, si bien todo lo que no sea llegar a 16.000 significará que ni siquiera el total de los socios acude a su cita. Y eso, por extraño que parezca, no ha ocurrido en todo el año.

Hasta ahora, la mejor entrada llegó en el derbi ante el Cádiz que puso punto y final al Puente de la Inmaculada en diciembre. 15.600 personas estuvieron en el estadio, según los datos oficiales de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), una cifra ligeramente superior a los 15.517 que vieron al Lugo en la tercera jornada, allá por septiembre, y los 15.270 que estuvieron ante el filial del Sevilla en octubre.

Desde entonces, coincidiendo con el descalabro del Córdoba en la clasificación y la sequía de alegrías en casa, la afluencia al estadio fue menguando hasta tocar fondo ante el Huesca (8.552) en la lluviosa matinal de febrero que sirvió de manifestación de repulsa a la gestión de la familia González. Luego, aunque la tendencia mejoró y se situó por encima de la barrera de los 10.000, en todo lo que va de 2017 la cifra más alta se alcanzó en el primer partido, ante el Rayo, con 12.828. Cantidad que mañana debe quedar en nada tras la buena respuesta de la afición, aunque más importante que el número es la implicación. Y esa no puede ponerse en duda por parte de los fieles que ya han anotado su gol. Ahora faltan los del equipo para noquear al Reus y dejar la victoria en casa para volver a respirar.