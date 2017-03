Un accidentado regreso

Con la mente puesta ya en el Sevilla Atlético y en la enfermería. La vuelta al trabajo del Córdoba fue más accidentada de lo normal y Luis Carrión vio como Piovaccari, Antoñito y Bíttolo tuvieron que finalizar antes la sesión por diversas molestias. Además, el técnico cordobesista no pudo contar con Javi Lara, que hizo específico en el estadio -como ya hizo el lunes-, ni con los lesionados Juli y Carlos Caballero. Tampoco estuvo Jonathan Bijimine, que está convocado por la República Democrática del Congo para disputar un test amistoso el domingo ante Kenia en Nairobi. En esta recta final de campeonato -quedan 12 encuentros-, toda precaución que tome el club blanquiverde es poca, por lo que hay que andarse con cuidado para que cualquier dolencia no se vea agravada.

Tras la jornada de descanso del pasado martes -segunda tras la del domingo-, la plantilla volvió a ejercitarse en la Ciudad Deportiva con la vista ya en el encuentro del próximo domingo ante el filial sevillista. Lo hace con la buena nueva de poder recuperar efectivos, ya que el preparador barcelonés recupera para esta cita a Sergio Aguza, Edu Ramos y Pedro Ríos, que se perdieron los últimos envites por sanción. Sin embargo, todo no iba a ser buenas noticias. La vuelta a los entrenamientos estuvo marcada por la ausencia de Javi Lara, que volvió a estar al margen del grupo como el pasado lunes. El de Montoro, titular desde que llegó en el pasado mercado invernal, es pieza básica en los planes de Carrión, por lo que todos los mimos que necesite son pocos. No es la primera vez que ha empezado las semanas haciendo trabajo específico en el estadio, por lo que la ausencia del ex del Tenerife es meramente por precaución. De hecho, lo normal es que el domingo sea de nuevo titular en el Ramón Sánchez Pizjuán, cita que se perderán los lesionados Juli y Carlos Caballero, que siguen con su respectivas recuperaciones de sus lesiones. Tampoco estará Bijimine, citado por su selección, ni Deivid, que cuenta las horas para volver a jugar. Aunque aparentemente ya es uno más, el canario aún le quedará mínimo una semana más tras la baja dada por el club tras su lesión. Todo hace indicar que en la siguiente cita ante el Elche podrá ser de la partida.

Jordi Ortega, con los habituales Esteve, Galán y Valera, estuvo con el primer equipo

Pero el entrenamiento dejó alguna que otra duda más. Cuando todo parecía que iba por buen camino, Piovaccari decidió marcharse al estadio a la mitad del entrenamiento. El delantero italiano, que fue titular ante el Numancia -fue cambiado en el descanso por Markovic-, notó molestias en la rodilla y no dudó en parar. No obstante, ante la falta de parte médico por parte del club, no se espera que sea nada grave y pueda estar a las órdenes de Carrión para el compromiso ante el conjunto sevillista.

La salida de Piovaccari no fue la única que se produjo en la sesión programada en la instalación del Camino de Carbonell. Tras la marcha del espigado ariete transalpino, Antoñito dijo basta. El lateral de Herrera, que volvió a la titularidad el sábado ante el Numancia tras tres jornadas ausente por lesión, tuvo que parar antes de tiempo también. No obstante, éste no se fue de la Ciudad Deportiva e hizo carrera continua junto al preparador físico, Cristóbal Fuentes. Pero no quedó todo ahí. El último percance llegó casi al final del entreno. Una entrada de Domingo Cisma sobre Bíttolo acabó con el argentino dolorido por un golpe en el tobillo de su pierna izquierda. Para paliar las ausencias, Carrión contó con Esteve, Javi Galán, Valera y Jordi Ortega.