Volver a mirar hacia arriba

El Zaragoza no se resiste a la idea de regresar a Primera, objetivo inicial con el que parte desde su descenso. Pero una campaña más, y van cinco, deambula sin rumbo fijo en mitad de la tabla. Es más, se encuentra alejado en diez puntos de la sexta plaza, última que da opción a disputar el play off. Y lo que es más peligroso, sólo está tres por encima del descenso, con el que también ha flirteado en las últimas temporadas. Partió este curso con un proyecto nuevo y ambicioso a cargo del técnico revelación del pasado ejercicio, Natxo González, y aún pretende limar las diferencias y colarse entre los seis primeros. La empresa es muy complicada e incluso de caer ante el Córdoba se podría ver en puestos de descenso. Además, económicamente no está el conjunto maño para hacer dispendios y para refrendar su objetivo sólo ha podido reforzarse con la llegada de Alfaro y el alta del recuperado Wilk.

sin balón

Natxo González pretende que lo colectivo prime sobre lo individual. Trata siempre de que su equipo se muestre intenso, rocoso, hermético en defensa, donde las ayudas sin balón, el trabajo y la presión son innegociables. Parte habitualmente de un 4-4-2 en rombo, con un centro del campo creativo y unos carriles despejados para los laterales, aunque también utiliza el 4-2-3-1. Con Cristian Álvarez en portería, el técnico coloca por delante una línea de cuatro en la que Alberto Benito y Ángel son los laterales titulares, aunque Delmás y Lasure saltan con frecuencia de inicio. Todos ellos son jugadores muy seguros atrás, que continuamente se incorporan al ataque. En el centro de la zaga, suelen jugar Verdasca y Grippo, jugadores con poderío físico, gran juego aéreo, contundentes, y con sentido de la anticipación.

con balón

Por delante, el cuadro maño puede utilizar un doble pivote con Zapater y Eguaras; o formar un triángulo con ellos y Javi Ros, siendo Zapater el vértice bajo; e incluso formar un rombo en la medular uniéndose a ellos Febas en el vértice alto. Zapater tiene un perfil defensivo, gran despliegue físico y mayor relevancia en la contención y los apoyos defensivos. Eguaras y Ros tienen mayor recorrido, son referentes en la distribución y en los desdoblamientos ofensivos. Y Febas, con gran calidad técnica, se muestra decisivo en el último pase. Las bandas las ocupan los laterales, por lo que los centrocampistas tratan de jugar hacia dentro. Y arriba como referencia, actúan Borja Iglesias y Pombo. El primero es más referente, corpulento, con buen juego de espaldas y goleador. Pombo, por su parte, juega unos metros por detrás, es rápido, cae bien a banda, tiene una gran técnica, buena visión de juego y movimientos para aprovechar los espacios que crea Borja Iglesias.

lo mejor

Difícil de batir en La Romareda.

lo peor

La presión por la clasificación.