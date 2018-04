Vivir, de diferentes maneras

El incombustible Rosendo Mercado puso voz a principios de los 80 voz a uno de los temas cumbres del rock español bajo la firma de Leño. Aquel Maneras de vivir que describía el artista de Carabanchel bien podría ejercer de banda sonora del cordobesismo, en bucle, desde primera hora de la mañana hasta eso de las ocho, cuando toque a su fin la batalla en el Reino de León entre dos aspirantes a seguir vestidos de plata el próximo curso. Porque como ya advirtió José Ramón Sandoval el viernes en la previa, cual sea el resultado el Córdoba seguirá muy vivo en la lucha por la permanencia que inició hace ya 101 días con el desembarco en el club de Jesús León y Luis Oliver. Y con esa mentalidad, que debe servir de bastión disfrazado de ilusión, tiene que afrontar su enésima final.

Queda claro que no es un partido más dada la situación que ambos equipos viven. Pero presionarse en exceso, viniendo de donde el Córdoba viene, no parece lo más conveniente. Es por eso que sin dejar de lado que ganar hoy a la Cultural supondría, de inmediato, salir de los puestos de descenso por primera vez en más de seis meses -dejando a un lado las 48 horas de la pasada semana mientras jugaban el resto de implicados en la pelea-, cualquier otro resultado no sería para nada definitivo. De momento, empatar mantendría el objetivo a distancia y serviría para recortar un punto a un Alcorcón que ayer se vio sorprendido por el Sevilla Atlético y huir un poco más de un filial del Barcelona que se hunde. Y perder... bueno, perder, aunque nadie piensa en eso, no resultaría ni mucho menos definitivo, ya que la salvación seguiría a tiro de una victoria y con el Almería, que aún debe visitar El Arcángel, marcando esa frontera entre lo divino y el calvario.

Con todos esos condicionantes, que no son baladíes ni mucho menos, Sandoval ha querido hacer piña y ayer metió en la expedición a todos sus hombres, esos gladiadores a los que exprime día a día para que lleguen a tope a la guerra de cada fin de semana. Y ese esfuerzo tiene sus consecuencias. Las positivas, que el equipo sabe competir al límite y ha demostrado ser mejor que los últimos cuatro rivales directos a los que se ha medido, ante los que ha hecho pleno incluso teniendo que ejercer de visitante en dos de esas citas (Alcorcón y Tarragona). Las negativas, que las molestias empiezan a pasar factura a los miembros del plantel, muchos de ellos entre algodones durante la semana para llegar en las mejores condiciones posibles a la cita crucial del domingo.

Los últimos en tener que parar han sido Alfaro y Sergi Guardiola. Con Quintanilla ya recuperado para la causa, ambos se sometieron antes de partir hacia León a una última prueba en el entrenamiento final celebrado, como los dos anteriores, a puerta cerrada en El Arcángel. Poco después ambos tomaron el tren y, como quiera que hasta los lesionados viajaron, parece complicado intuir por dónde van las intenciones de Sandoval. Pero si algo no le preocupa demasiado al técnico madrileño precisamente es eso, saber con quién puede contar y con quién no. Porque hasta la fecha, todos los hombres a los que ha dado minutos han respondido a la perfección.

Sólo queda pensar que sea así en las seis paradas que restan, en las que aparecerá algún contratiempo más (lesión o sanción). Ya cayeron Loureiro, Aythami y Stefanovic, que vuelven para, salvo sorpresa, formar parte del once los dos primeros (el meta seguirá en el banco). Luego habrá que ver qué se inventa el técnico para sorprender a la Cultural. Quizás repita con tres (o cinco) atrás o vuelva a jugar con cuatro. Quizás juegue Guardiola o lo haga arriba Narváez. Dudas aún en el aire para una final más que dibujará cómo vivir en el futuro.