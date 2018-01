"Vamos muy en serio"

Luis Oliver lanzó ayer un mensaje optimista en plena recta final del mercado de fichajes. El nuevo director deportivo del Córdoba aprovechó la presentación de Juanjo Narváez para reconocer que trabaja en varios frentes abiertos y que el club blanquiverde "va muy en serio" en cuanto a sus objetivos para reforzar el plantel que dirige Jorge Romero. Y es que a la llegada de Narváez y las todavía no oficializadas pero ya cerradas de Quiles, Gravi y Gham, se sumarán en las próximas horas las de Jesús Valentín y Eneko Jauregi, delantero recién incorporado por el Cádiz que jugará a préstamo en la entidad blanquiverde hasta el próximo 30 de junio.

Con el objetivo de reforzar prácticamente todas las líneas del equipo, el Córdoba exprime los 400.000 euros aproximados de los que dispone, con la posibilidad también de inscribir a alguno de sus jugadores en el filial para así poder estirar ese margen económico un poco más.

En ese vaivén de nombres que deja el mercado, ayer fue Eneko Jauregi el último en sumarse a la larga lista blanquiverde. Y es que el delantero vasco firmó ayer con el Cádiz hasta junio de 2020 y todo hace indicar que jugará en el Córdoba hasta el próximo verano. Jauregi es un ariete que procede del filial de la Real Sociedad y que a sus 21 años ha anotado seis goles en Segunda B en lo que va de temporada. Según pudo confirmar el Día, el préstamo del futbolista está incluido dentro del acuerdo por Jona, por lo que en las próximas horas debería ser oficial su llegada. Jauregi se sumaría así a los ya cerrados pero todavía no oficializados Quiles, Gravi y Ghan (aunque éste último podría jugar en el filial), al margen de Jesús Valentín, cuya incorporación también se da por hecha, pues el Zaragoza tiene hasta su sustituto preparado en la figura de Bruno Perone.

Luis Oliver reconoció ayer que el Córdoba "está hablando con muchos" futbolistas, por lo que hoy se espera un día prolífico en el cierre de operaciones, si bien las más complejas se estirarán hasta mañana, pues el club blanquiverde espera pescar algún jugador importante entre los descartes de última hora de Primera. "Hasta el último día todo está abierto y van a venir jugadores por horas. Cogimos al club en estas circunstancias difíciles y que jugadores de este nivel quieran venir muestra que estamos lanzando un mensaje de que vamos muy en serio", afirmó el navarro sobre sus expectativas.

De todas esas operaciones en las que trabaja el Córdoba cuando restan menos de 48 horas para que se cierre el mercado, la primera en cobrar oficialidad fue la cesión de Juanjo Narváez desde el Betis. El mediapunta colombiano fue presentado ayer por el director deportivo blanquiverde, que presumió de que "lo pillamos en un coche que se iba cedida a la Primera portuguesa y Setién luego no lo quería dejar salir", además de apuntar que "que venga un chico de su calidad dice mucho del compromiso que tiene y las ganas de jugar".

Narváez, que vestirá el dorsal 24, apuntó que "el interés del Córdoba fue en junio, pero no se pudo cerrar un acuerdo porque contaba en el Betis, aunque el interés siempre se ha mantenido y fue un motivo más para venir aquí". El colombiano apuntó que puede jugar en varias posiciones, si bien "últimamente lo he hecho de mediocentro ofensivo, pero me gusta estar por detrás del punta, estar libre y ser difícil de referenciar". Narváez aseguró llegar "comprometido y para dar lo mejor de mí", porque está convencido de que "le puedo aportar muchas cosas al equipo, porque soy un jugador inteligente, me desenvuelvo bien en mitad del campo y puedo aportar en la zona de finalización".

Luis Oliver aclaró además que el Córdoba no pudo guardarse opción de compra por el futbolista, por que el colombiano será blanquiverde "hasta el 30 de junio y dando gracias de que haya podido venir". Además, el nuevo director deportivo del CCF emplazó a los medios de comunicación a una rueda de prensa el próximo jueves, una vez finalice el mercado de fichajes, que se prevé, en palabras suyas "calentita".