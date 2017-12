Jorge Romero se mostró muy satisfecho con el rendimiento de sus jugadores y agradeció el premio recibido al trabajo durante la semana. El técnico, ratificado esta misma semana pero ahora en una extraña situación ante el cambio en la propiedad, no se mojó a la hora de valorar la compra del club por parte de Jesús León: "No puedo hacer ninguna valoración porque es un tema que ni sé ni tengo que entrar, porque no lo conozco".

Metido ya en el análisis del choque, Jorge reconoció que la victoria "era lo que necesitábamos" y apuntó que "en el partido de Almería tuvimos buenas sensaciones y perdimos, todo lo habría cambiado por ganar, pero cuando consigues las cosas de esta forma lo disfrutas mucho más". Al técnico se le cuestionó por qué ha cambiado para ver al equipo con esa cara nueva y el cordobés aseguró no querer pecar de falsa modestia: "Tengo la sensación de haber hecho muy poco. Yo tengo un fútbol en la cabeza y eso trato de transmitirlo, pero luego hay que salir y hacer lo que hacen. Eso le corresponde a los jugadores. Es lo que pienso y realmente no me ha dado tiempo porque llevo muy poco entrenando con ellos".

Más allá de ese cambio de actitud, Romero reconoció que "cuando las cosas van bien y te sientes cómodo la confianza se dispara" y a partir de ahí "lo que parecía que no sabías cómo comportarte ante una situación pues lo haces y te das cuenta que estás respondiendo; todo influye y cuando las cosas salen, sale todo". Además, el entrenador apuntó que "viene bien terminar así, ahora los futbolistas desconectan pensando en que a la vuelta vamos a seguir en esta dinámica" y se mostró convencido de que "vamos a conseguirlo".

Por el gran partido y la goleada al Reus, Romero indicó que el vestuario era una fiesta. "Están liberados, con la sensación de haber conseguido lo que en otros partidos hemos merecido. Lo habíamos hecho bien y no nos había llegado el premio. Creo que es el primer paso para seguir escalando", apuntó con convencimiento.

También tuvo tiempo el míster de valorar el debut de Loureiro en liga y el del joven Álvaro Aguado: "Miguel es un jugador de la plantilla que no había tenido la suerte de participar. Aguado lo está haciendo bien en el filial y tiene la dinámica de nuestros entrenamientos. Ambos han hecho lo que muestran en el día a día. Lo que les pedía es que hagan lo que hacen siempre y estoy contento por ellos. Nos han devuelto lo que esperábamos".

Ahora con el parón llega el mercado invernal y el Córdoba necesita refuerzos, aunque Romero no quiso valorar ese aspecto. "No es una cuestión que a mí me pertenezca. Hay una dirección deportiva que valorará las decisiones y las necesidades. Yo soy entrenador, gestiono los jugadores que tengo y esa es mi función", indicó.