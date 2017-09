"Vamos a pelear por llegar lo más lejos posible"

Con los lógicos cambios en el once propios de un torneo secundario, con descanso para varios actores principales y protagonismo para secundarios que desean hacerse un hueco, el Córdoba encara su estreno en la Copa del Rey con la idea de "pelear por llegar lo más lejos posible". Es el mensaje que dejó claro ayer Luis Carrión, que pondrá en liza un equipo "competitivo" con el que hacer frente a un Lorca que "hace las cosas bien y trata de jugar".

"El equipo está bien, aunque jugamos un día después que ellos, acabamos tarde e hicimos un esfuerzo grande", apuntó el técnico de un Córdoba que está "con ganas de que lleguen los partidos -el de hoy y el del sábado en Barcelona correspondiente a la cuarta jornada de Liga-, más si cabe tras el resultado del otro día". Y es que competir es la mejor forma de olvidar el revés ante el Zaragoza.

Sobre todo cuando llega la Copa, "una competición bonita que vamos a pelear" con la intención de repetir las buenas participaciones de años recientes. "Hay que pelear todo y salir a ganar todos los partidos", insitió un Carrión que parte del convencimiento de "pelear por llegar lo más lejos posible". Ese es el objetivo final, aunque pensando en lo que viene sería "mejor jugar 90 minutos que 120, sobre todo si alguno tiene que repetir" el sábado ante el filial del Barcelona. ¿Y si hay penaltis? Pues turno para los especialistas, pues el CCF no ha ensayado nada particular para el partido más allá de la rutina normal de cada previa.

Enfrente estará un Lorca que "ha hecho algunos cambios" en las últimas semanas, de ahí que su alineación sea también una incógnita. De una forma u otra, el preparador cordobesista sí espera "un partido abierto y bonito"... y un final con victoria del Córdoba, "porque hemos trabajado para ello".

Y lo ha hecho bajo el mismo patrón de juego que lleva propagando Carrión desde el inicio de la pretemporada, pues las dos derrotas acumuladas en este arranque de temporada no propiciarán por ahora ningún cambio de estilo: "Si alguien me demuestra que haciendo otras cosas se gana, lo haría, pero los mejores minutos el otro día son teniendo el balón, aunque nos falta contundencia en general, pero la idea es buena". "Hubo minutos para disfrutar, cómo teníamos el balón y cómo alargamos al rival", argumentó Carrión, que considera que "es la mejor forma, pero no es ego del entrenador; habrá momentos para estar más juntos y saber sufrir, otros para jugar a la contra pero en general debe ser esa la idea, que es la mejor forma para ganar".

Si rotundo parece en cuanto al boceto, ayer no se mostró igual en cuanto a la alineación, pues el catalán se considera "de los entrenadores que no me veréis anclarme a un once y, si uno hace un buen partido mañana (por hoy), tiene sus posibilidades de jugar en Barcelona". Es por tanto una ventana abierta a los menos habituales.

Y una ocasión para ver si el CCF, con este estilo, se muestra mejor a domicilio que en casa, algo que Carrión piensa que no tendría por qué pasar, pese a que las dos derrotas han llegado en El Arcángel y la única salida se saldó con un clar triunfo. "Entiendo que la gente tenga prisa por llegar arriba, pero a veces hay que mover al rival. En el B, ante era Tercera, marcamos el 70 por ciento de los goles del minuto 70 para adelante, y eso es porque acabamos bien".