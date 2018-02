Valentín: "No hay ningún imposible"

Convertido en titular desde su llegada a Córdoba, hace dos jornadas, y consciente de que aún no se ha visto su mejor versión por esa falta de ritmo de competición que acusaba de su etapa en el Zaragoza, Jesús Valentín confía a pies juntillas en el milagro de la permanencia a pesar de las dos últimas derrotas, que han dejado el objetivo a once puntos con apenas 16 partidos por jugar. "Nos lo creemos porque todavía quedan puntos; cuando no los haya, bajaremos los brazos, pero el mensaje es que no hay ningún imposible y vamos a darlo todo por conseguirlo", admitió el central tinerfeño.

Esa lectura también la transmitió el martes durante su presentación José Ramón Sandoval, que ayer ya tuvo su primera toma de contacto, doble, con la plantilla. El zaguero reconoció que el entrenador madrileño "ha venido con mucha fuerza, con mucha ilusión, y transmitiendo que esto se puede sacar adelante; todos tenemos ganas de salir de la situación en la que estamos". Para eso, es básico olvidar debacles como la de Tenerife, donde "el partido, por nuestra parte, fue muy malo, sobre todo en la segunda parte", si bien Valentín quiso matizar que no sólo por culpa de la línea defensiva, la más señalada "al encajar tantos goles", porque "somos un equipo para las buenas y para las malas".

Pero mirando al futuro, el ex del Zaragoza espera encontrarse ante el domingo el mismo "ambiente espectacular" que en su estreno ante el Barcelona B, algo que parece garantizado. Así, aunque el canario entendería un descenso de la ilusión de la afición por los últimos tropiezos, sí tiene claro que "si vienen será mejor porque será más facíl para nosotros" hacer frente a un Granada sobre el que aún no ha incidido el nuevo técnico. Con todo, el defensor advierte que "viene de ganar y tiene muy buenos jugadores, muy buen equipo, por lo que querrán ganar y llevarse los tres puntos".