Sólo una duda a la espera de Sasa

Aunque viendo los precedentes no habría que descartar alguna sorpresa de última hora, José Ramón Sandoval parece tener claro qué equipo dispondrá para plantar cara mañana al Lugo (El Arcángel, 18:00). A la espera de ver qué ocurre con Sasa Jovanovic en el entrenamiento matinal de hoy, el técnico tiene una única duda: encontrar el sustituto idóneo al lesionado Javi Lara en el eje del centro del campo. Álvaro Aguado, que ya relevó al montoreño en Santo Domingo, es la principal alternativa que maneja el de Humanes, con Álex Vallejo y Aguza en la recámara pese a que su perfil es más diferente.

En la temporada de su estreno en la categoría de plata, Aguado tiene ante sí un horizonte buenísimo al que no es ajeno Sandoval. "Es un proyecto de futuro con una proyección grandísima y se adapta al estilo de juego que a mí me gusta, porque es un jugador que tiene dinamismo, fútbol, retorno...", comentó el preparador blanquiverde en una entrevista concedida el pasado jueves a el Día. En la misma, el madrileño dejó caer su intención de seguir "puliendo esa perla que tiene el Córdoba", si bien matizó que "no se le puede dar tampoco toda la responsabilidad de este desastre; hay que ir paso a paso porque si no se le puede quemar". Pese a todo, dejó abierta una puerta su titularidad ante el Lugo. Sería la segunda, tras salir de inicio en La Romareda (1-0), del medio jienense, que acumula 217 minutos repartidos en seis partidos. Quizás la segunda presencia de inicio le llegue mañana, lo que confirmaría su crecimiento dentro de un plantel que, precisamente en esa demarcación, tiene numerosas opciones.

Dejando a un lado a Quim Araujo, al que aún le falta "capacidad física" tras un parón de diez días para recuperarse de una dolencia ósea, Sandoval cuenta con las alternativas de Vallejo y Aguza, a los que ya ha probado también en esa posición con diferentes sensaciones. El vitoriano dejó un buen sabor de boca el domingo en Alcorcón, siendo pieza clave en la reacción del equipo en los minutos finales, a lo que hay que sumar que puede complementarse bien con Edu Ramos en ese juego de ida y vuelta, segundas jugadas, balones aéreos y esfuerzo máximo que el de Humanes pide a sus pivotes. Y ahí es donde flaqueó precisamente el catalán en los minutos finales ante el Granada, día de su única aparición que, de momento, le ha mandado al ostracismo para sorpresa de muchos.

Pero al margen de qué decisión tome el cuerpo técnico blanquiverde para completar su centro del campo, una zona clave ante un Lugo que precisamente tiene en su doble pivote su mayor potencial (Seoane es fijo y seguramente repetirá con Pita, autor de un doblete ante el Granada), la incógnita principal es saber si Sasa Jovanovic estará listo para batallar contra los gallegos. El serbio tampoco se ejercitó ayer con el grupo por el golpe sufrido en la tibia por su compañero Vallejo en el choque ante el Alcorcón, pero hoy se someterá a una última prueba. El extremo está dispuesto a forzar al límite y, salvo sorpresa, entrará hoy en la convocatoria. Sería, sin lugar a dudas, un golpe de efecto para un partido que, de nuevo, puede marcar un antes y un después en la temporada del Córdoba.