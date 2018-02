Sigue aspirando a todo

El Valladolid ha sumado 13 de los últimos 18 puntos y llega de vencer al líder -el Huesca-, por lo que se ha metido de lleno en su objetivo de ascenso, al colocarse a dos puntos del play off. Tras descender en la campaña 13-14, los pucelanos no han encontrado el camino del retorno a la élite. Jugaron el play off en la 14-15 y la pasada temporada se quedaron fuera por el goal average particular con el Huesca. Para este curso, el Valladolid realizó una gran renovación en el plantel y dio el mando del equipo a Luis César Sampedro. En el mercado invernal, han llegado cinco jugadores, entre los que destaca Ontiveros.

sin balón

Luis César ha hecho del Valladolid un equipo completo, agresivo con balón, que juega y no deja jugar y muy ofensivo. Es el conjunto más goleador (48 goles), avalado por la aportación del pichichi, Mata, que suma 23. Pero también es uno de los que más goles encaja. El técnico planteó un 4-2-3-1 que en las últimas jornadas está transformando a un 4-4-2 para proteger más la parcela defensiva y a Masip, meta titular. Por delante coloca una línea de cuatro en la que Antoñito por la derecha y últimamente Moyano por la izquierda, a pierna cambiada, son los habituales, parcela por la que compiten Herrera y Nacho. El técnico exige desdoblamientos continuos a sus laterales, sobre todo a Antoñito, que llega a línea de fondo con peligro y colgando buenos centros al área. Como centrales, la ausencia del lesionado Deivid deja como pareja a Kiko Olivas y Calero, jugadores contundentes, expeditivos, con buena colocación y aceptable salida de balón.

con balón

Sampedro busca un fútbol dinámico y veloz, con pases certeros a las bandas, por donde pretende llegar con rapidez al área. Su fútbol gira sobre un doble pivote en el que habitualmente juegan Borja Fernández y Luismi. Con el balón en la defensa, los centrales se abren para recibir, convirtiéndose los laterales en extremos. Borja se incrusta entre los centrales, y aparece Luismi para iniciar el juego. Los envíos a las bandas y los cambios de orientación permiten la irrupción de los laterales. En los costados de la mediapunta, Gianniotas o Hervías y Óscar Plano, son rápidos, hábiles y con calidad. La llegada de Ontiveros ha dado frescura y diversidad al ataque. Es un jugador dinámico y versátil que puede jugar como segunda punta o por detrás de Mata. Si el pichichi no se recupera, jugaría Toni o Chris Ramos.

lo mejor

Desborde y acierto ofensivo.

lo peor

Recibe muchos goles.