Siempre mira adelante

El Elche, que descendió administrativamente de Primera en la campaña 2014-15, al no saldar una deuda con Hacienda, busca el regreso a la máxima categoría desde entonces. Sin embargo, este tampoco parece que sea su año a pesar de haber diseñado un equipo para estar arriba. Se está mostrando como un equipo muy irregular, efectivo arriba pero vulnerable atrás, lo que no le permite enganchar definitivamente con el play off. Además, aunque se encuentra alejado, no puede dejar de mirar de reojo la zona de peligro.

sin balón

Toril viene apostando por un dibujo 4-2-3-1, si bien inició la campaña con un 4-1-4-1, utiliza esporádicamente el 4-4-2 e incluso en algunos partidos ha apostado por jugar con un 3-5-2. Pero el cordobés suele decantarse por situar a dos jugadores en la medular, dos hombres con creatividad y trabajo complementados con bandas rápidas y un punta goleador.

En defensa, con Juan Carlos como dueño de la portería, utiliza por delante una línea de cuatro que no estuvo a la altura ante el Zaragoza la pasada jornada e incluso el técnico se piensa en introducir algún cambio. Luis Pérez e Iriondo están formando la pareja de laterales. Los dos se han hecho con el puesto después de no entrar en los planes del entrenador en el inicio de campaña. Uno y otro cumplen con la premisa del técnico, que quiere dos laterales cumplidores en defensa y que se proyecten continuamente en ataque. Pero los resultados pueden llevar de nuevo a la titularidad a Edu Albacar, recuperado ya de una lesión, para dar mayor veteranía a una línea que está encajando demasiados goles y disponer además de un elemento importante a balón parado.

Por el centro, desde su llegada, Túñez se ha convertido en la pareja de Pelegrín. Ambos son contundentes, ofrecen rigor en el marcaje y tienen buen juego aéreo. En la recámara estará el excordobesita Armando, que ya marcó la temporada pasada en El Arcángel.

con balón

El Elche apuesta por un juego de toque y un fútbol ofensivo. Toril pretende que su equipo crezca alrededor del balón, que sea dominador y protagonista del juego y lo haga en campo rival. Un estilo alegre que le ha llevado a ser uno de los equipos más goleadores, pero que paga cara su alegría siendo uno de los más goleados.

En la medular, tras las lesiones de Mandi y Matilla, el técnico confía en un doble pivote formado por Dorca y Fabián Ruiz. El primero ofrece equilibrio y guarda la espalda a sus compañeros en fase ofensiva, mientras que Fabián Ruiz es un pivote dinámico de toque y buena técnica, que no elude el trabajo pero que destaca por su llegada al área rival. Por delante de ellos, y ante la ausencia de Pelayo, Toril duda entre Pedro o Álex Fernández. Si juega el exblanquiverde, ocuparía una de las bandas, pasando Borja Valle a jugar por detrás del punta. Si se decide por Álex Fernández, Hervías y Borja Valle continuarían en los costados, dos jugadores rápidos, con desborde y movimientos siempre profundos que igual salen por dentro como por fuera. También podría decantarse por prescindir del mediapunta por el centro y alinear a Guillermo junto a Nino.

lo mejor

Llega bien a la zona de ataque.

lo peor

Fragilidad defensiva.