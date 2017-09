"Sergi hace mejor al que tiene a su lado"

Caballero pide perdón a la afición por sus gestos en la celebración

"La afición no tiene nada que ver con ese gesto, pido perdón". Carlos Caballero, como ya había hecho de madrugada, volvió a pedir "disculpas" al cordobesismo por la polémica celebración de su gol al Tenerife, en la que se llevó la mano a la oreja y luego hizo una peineta mirando a la grada. El centrocampista se mostró "arrepentido porque es un gesto que no se debe hacer; hay que tener la sangre fría y decir fuera lo que se siente, pero exploté así porque llevo años acumulando tensiones y opiniones de un medio de comunicación". "He llorado por el Córdoba en Valladolid, en Gerona, de alegría en Las Palmas, siempre me he sentido muy querido, no tengo ninguna queja", insistió el madrileño en una comparecencia improvisada, sin preguntas, en la que recalcó que "la afición no tiene nada que ver en ese gesto, soy un cordobesista más y me siento muy identificado con este club y esta ciudad".