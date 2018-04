Sergi Guardiola se pierde la visita a León

Salvo milagro, el Córdoba se presentará el domingo en León sin su máximo goleador. Sergi Guardiola es baja casi segura para el partido ante la Cultural (Reino de León, 18:00) como consecuencia de una sobrecarga en el aductor de su pierna izquierda, según ha informado el club blanquiverde. El delantero se ha ejercitado este jueves al margen del grupo y, según reza la nota, tampoco podrá ejercitarse con el grupo en la sesión del viernes, lo que hace que esté "prácticamente descartado" para esta nueva batalla por la permanencia ante un rival directo.

En su comunicado, el Córdoba recuerda que "Guardiola viene arrastrando molestias en la zona y se ha estimado oportuno frenar el esfuerzo para impedir un percance mayor que le haga perderse los partidos clave de la temporada". De esta manera, el futbolista jumillano alternará en los próximos días "reposo con ejercicios de mínimo desarrollo" con la intención de que pueda "unirse al trabajo del equipo a mediados de la próxima semana".

Sin el concurso de Guardiola, Sandoval tendrá que poner en práctica un plan B, quizás el mismo que ya trabajó la pasada semana para el duelo ante el Sevilla Atlético, aunque luego el pichichi pudo jugar tras recibir el perdón de Apelación. Y ahí quizás gane protagonismo José Antonio Reyes, que este jueves ha pasado por primera vez por sala de prensa para dejar claro que "hay que salir a ganar" en León porque "el que sale a empatar o a esperar al rival, acaba perdiendo".

El sevillano advierte que el tramo final de temporada será "complicado" para el cuadro cordobesista, si bien "lo peor ya lo hemos superado". Dejando claro que quizás todavía no está "al cien por cien", Reyes ha insistido en el planteamiento que el equipo debe hacer el domingo ante un rival directo: "Vamos con la idea de ganar; no nos vale otra cosa que ganar porque ganando salimos de esos puestos de descenso y dependemos de nosotros". Eso sí, por si falla el guión, el zurdo ha querido puntualizar que "será doloroso para el equipo que pierda, pero no creo que salga tocado". Por lo que pudiera ocurrir, mejor que esa sensación la tenga que saborear la Cultural...