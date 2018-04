Sergi Guardiola no está descartado todavía

José Ramón Sandoval abrió ayer de par en par la puerta para que Sergi Guardiola pueda estar mañana en el Reino de León, a pesar de la notificación del club del jueves que lo descartaba para la final ante la Cultural. Sí está segura la presencia de Álex Quintanilla, mientras que con Alfaro existen más dudas. Eso sí, todos los integrantes del plantel, incluidos los lesionados, formarán parte de la expedición que a mediodía de hoy ponga rumbo a León.

Aunque lleva al menos tres semanas con diferentes molestias, fue el miércoles cuando Guardiola decidió echar el freno. El diagnóstico desveló una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda que invita al cuerpo técnico a ir "con precaución", según indicó el técnico. Pero eso no quiere decir ni mucho menos que esté descartado para mañana. El jugador se someterá hoy a "una prueba de fuerza" para comprobar si es apto y, en el caso de ser así, formará parte del once inicial blanquiverde ante la Cultural; "si va a ir al 50 por ciento, mejor que no vaya", sentenció Sandoval.

Más allá de las dudas que pueda haber sobre el estado físico del pichichi cordobesista, que ya estuvo a punto de perderse la cita anterior ante el Sevilla Atlético por sanción -fue perdonado a última hora por el Comité de Apelación-, las noticias que llegan de la enfermería son positivas. Álex Quintanilla ya está disponible de nuevo tras ejercitarse toda la semana al mismo ritmo de sus compañeros, mientras que Alfaro, ya con el alta médica también, está a la espera de ver cómo responde a la exigencia de un simulacro de partido para ver si también puede estar listo para la batalla del domingo en el Reino de León.

"No debe haber nadie imprescindible porque eso crea una dependencia. Es importante contar con los mejores, pero los 24 han demostrado que son válidos", dijo Sandoval al ser cuestionado en la rueda de prensa prepartido sobre las posibles bajas. Y es que la confianza en el grupo es plena.