Sebas Moyano se hace 'mayor'

Si alguien recordará para siempre el insulso partido que protagonizaron el pasado sábado el Córdoba y el Numancia será, sin duda alguna, Sebas Moyano. El canterano blanquiverde vio cumplido en el choque ante el conjunto soriano un sueño: su debut con el primer equipo en partido oficial. Una meta que hace años que persigue y que a tenor de los méritos realizados debió alcanzar mucho antes, pero el camino ha estado plagado de obstáculos para un futbolista que después de varios años en la órbita de los mayores por fin pudo saborear su estreno entre los profesionales.

El talentoso centrocampista de Villanueva del Duque es ya un viejo conocido para los cordobesistas. Señalado como uno de los grandes talentos de la cantera blanquiverde desde su etapa en el juvenil, Sebas es ya uno de los veteranos del filial y ha realizado un par de pretemporadas con el primer equipo del CCF, además de ser un habitual de los entrenamientos con los grandes. Y todo eso con apenas 20 años, que cumplirá precisamente el próximo jueves.

Pero el camino no ha sido nada fácil para Sebas, que ha tenido que armarse de paciencia y ver como compañeros recién llegados y algunos de menor talento que él gozaban de la oportunidad soñada en el primer equipo. Decisiones deportivas y otras de diversa índole parecían cerrarle el camino de manera definitiva. Y tuvo que ser Luis Carrión, un técnico que lo conoce a la perfección y que lo convirtió en pieza clave durante el ascenso del filial a Segunda B el año pasado, el que le diera la alternativa en Segunda División. Por fin el líder natural del Córdoba B tenía el merecido premio del estreno.

No es de extrañar, por tanto, que Sebas se mostrara "muy contento por el debut" tras el choque ante el Numancia. El cordobés se ganó el cariño de la afición y las felicitaciones fueron masivas. "He visto por redes sociales que la gente cuando vio mi convocatoria me animó y les estoy muy agradecido; espero responder", comentó tras los 20 minutos con los que Carrión le premió el sábado. El joven mediapunta reconoció haber sentido "muchos nervios" en los instantes previos al saltar al campo, algo que calmó una vez en juego porque "a partir de ahí es un partido más".

Su debut coloca en la treintena el número de futbolistas usados ya por el Córdoba en lo que va de temporada, después de que todos los jugadores del primer equipo hayan participado ya, además de los jóvenes Moha Traoré, Quiles, Esteve, Javi Galán y Pablo Vázquez, que sólo actuó en la Copa del Rey ante el Cádiz.

El canterano, que se acordó nada más pisar el césped "de mi madre y de mi padre, que son los que me apoyan día a día, de mis amigos y de toda la gente que me sigue en Córdoba", contó también las palabras que Carrión le dirigió antes de ingresar en el partido: "El míster me dijo que disfrutara y que jugara como sé, porque las ocasiones iban a llegar, y que estuviera tranquilo". El propio Sebas reconoció que la espera hasta el debut se le ha hecho larga. "Llevo un par de años o tres haciendo pretemporadas con ellos, pero soy joven y estoy muy contento de que haya llegado hoy (por ayer)", apuntó. Y es que a pesar de todo, el de Villanueva del Duque tiene solo 20 años y un futuro enorme por delante.