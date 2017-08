Satisfacción por los 12.000 abonos sellados

La barrera de los 12.000 abonados en el Córdoba ya es una realidad y Alejandro González, presidente de la entidad blanquiverde, se mostró satisfecho por ello, cuando restan apenas 48 horas para el cierre de la campaña. Y es que a pesar de la decepción que supuso la temporada pasada para la masa social cordobesista, el impulso del nuevo proyecto ha logrado frenar la caída masiva que cabía esperar en cuanto a apoyo social para el CCF.

De esta forma, cuando el viernes se cierren las taquillas de manera definitiva para la renovación o expedición de nuevos carnés de abonado, el Córdoba habrá perdido en torno a unos 3.000 abonados, una cifra significativa pero menor de la que en principio se podía esperar. Es por eso que Alejandro González, en declaraciones a Efe se mostró contento y apuntó que "la campaña va bastante bien aunque haya una caída obvia respecto al año pasado", además de ir más lejos al señalar que "en realidad es mejor que haya menos porque, si la temporada va bien, se harían mejores taquillas". El presidente del CCF confía, eso sí, en un tirón de última hora porque, como él mismo apuntó, "siempre que se gana hay un repunte" y el equipo de Carrión lleva un pleno de seis victorias que está dejando muy buenas sensaciones en la afición.

El último de esos amistosos de preparación que disputó el Córdoba lo presenció su presidente desde la Grada Blanquiverde de Animación, colocada en el Fondo Sur de El Arcángel. Una decisión que Alejandro González justificó con la intención de "apoyar un proyecto de afición" y con la idea de "palpar el sentimiento cordobesista desde la grada". "Quería apoyar un proyecto positivo que no es de directiva; siempre se nos exigió que se gestionara desde el sentimiento de cordobesismo y por eso quería estar entre los aficionados", apuntó González, que cree que "se pudo entender como algo populista, pero nunca puede ser tomado como algo negativo".

Sobre el proyecto de la Grada de Animación, el presidente blanquiverde comentó que "no sólo están los Brigadas Blanquiverdes" en esa zona del estadio y recordó que dicho colectivo "no tiene ninguna catalogación de ultras por las autoridades", además de que en esa zona del campo "hubo mucha gente joven". Es por eso que Alejandro González, presidente más joven del fútbol español con 25 años, no cree que se deba criticar esa circunstancia. "Yo lo pasé bien con un grupo que está por encima de los Brigadas", aseguró, para añadir que "aún falta mucha gente y mucho colorido", ya que "están pendientes de conseguir más elementos para animar".

Donde sí habrá seguro mucho colorido es en El Arcángel, donde ya se pudo ver buen ambiente en el partido de presentación ante el Betis y donde este año habrá algo más de 12.000 abonados dispuestos a empujar a su equipo. Entre las caras nuevas y el buen funcionamiento del equipo que entrena Carrión el golpe moral de la temporada pasada está en gran parte subsanado y es por eso que en las oficinas del estadio se respira satisfacción.