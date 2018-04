Sandoval quita hierro a la final

Para muchos es el partido de la temporada, un duelo en el alambre sin margen de error por la situación en la que llegan ambos equipos, con la Cultural fuera del descenso por sólo un punto respecto al Córdoba, con el que empató (2-2) en El Arcángel para poner en juego mañana también el goal average particular. Pero para José Ramón Sandoval es un partido más, o al menos así lo quiere hacer ver, quizás para liberar un punto de tensión en su vestuario. "Es un partido importante, aunque no definitivo", sentenció ayer en su habitual comparecencia de prensa prepartido, en la que estuvo en su línea: entusiasta, seguro y convencido de las posibilidades de su equipo, al que pese a todo pide mantener la misma mentalidad de las últimas semanas, que pasa por salir "a ganar, ganar y ganar". Es el camino más corto para salir de la zona de descenso, desde luego, una vereda que los blanquiverdes han hecho suya en las últimas citas con rivales directos.

Con ese punto de entusiasmo y esa habilidad para traspasarlo al entorno, Sandoval quiere culminar hoy de la mejor manera "una semana de trabajo más sin descanso para salir de abajo lo más pronto posible". Y lo hace convencido de que el Córdoba dará la talla en un Reino de León abarrotado que será una caldera, lo que supone "una motivación extra porque es señal de que dan importancia a nuestro partido". No es para menos porque ambos equipos están en la misma pelea por la permanencia, una guerra sin cuartel en la que, "como en Los Inmortales, sólo puede quedar uno".

Como en anteriores citas, Sandoval prepara "una sorpresita" táctica para el Reino de León

Consciente de la dificultad que entraña la Cultural, un equipo con "muchas transiciones, que tiene mucha posesión y que remonta muchos partidos", el madrileño espera un duelo "de 93 minutos" en el que cualquier despiste puede resultar letal. Quizás por eso, en su pensamiento sólo está salir a por los tres puntos y luego, que venga lo que tenga que venir... "La mentalidad tiene que ser la misma que hasta ahora: ganar, ganar y ganar, y debe servir hasta que logremos el objetivo", argumentó el de Humanes, que prefiere quitar hierro al asunto y disfrazar el choque de menos relevante de lo que realmente es apuntando que "hay que dejar margen para que un traspiés no nos haga daño en el siguiente partido". Es más, casi sin mirar el calendario, a su modo de entender, es "en casa donde hay que saber que no podemos dejarnos nada". Y eso que por El Arcángel tienen que pasar un Huesca en la pelea por el ascenso, un Almería que es rival directo por abajo y un Sporting que mira a Primera.

Con todo, para ser consecuente con su discurso de priorizar lo que está más cerca y no perderse en elucubraciones futuras, Sandoval quiso apartar hasta que la permanencia sea un hecho cualquier toma de contacto sobre su contunuidad en el club cordobesista. "Ni se ha propuesto todavía, es más, creo que sería violento hacerlo ahora porque lo primero es conseguir el objetivo. Sabemos que si todo va bien no habrá problema, pero hay que apartarlo todo hasta que consigamos el objetivo", señaló el entrenador madrileño, que insistió en que "se hablará en su día, pues ahora hay que ser humildes porque todavía no hemos conseguido nada, más que ganar un puesto en la clasificación". El siguiente escalón, quizás llegue mañana...