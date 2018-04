Sandoval espera "darle valor al trabajo hecho"

José Ramón Sandoval resaltó en su comparecencia en sala de prensa antes del partido ante el Sevilla Atlético que "nuestro pensamiento es que todo el trabajo hecho hay que darle valor ahora" aunque avisó de que enfrente tendrán a un filial que "viene de una racha positiva ahora y es un equipo con desparpajo, con juego agresivo y que hace muchos esfuerzos, con muchas transiciones". El técnico blanquiverde cree que por eso es fundamental "llevar el partido a lo que queremos, que es ganar los tres puntos y si somos capaces es continuar con el trabajo que llevamos", pues "ahora hay un pequeño margen de error, tenemos que quitar un poco de responsabilidad a los jugadores y que jueguen como lo han venido haciendo".

El madrileño no espera un choque similar al del Lorca porque "es un equipo muy diferente, el filial va a ser atrevido, intentará sacar el balón jugado y nosotros tenemos que pensar en los 93 minutos, no querer meter el tercer gol antes que el primero", de ahí que necesiten "estar ordenados y saber en qué fases le podemos hacer daño al rival".

Sandoval piensa que "el exceso de motivación es contraproducente siempre" aunque recordó que "nosotros sabemos que no hemos conseguido nada todavía, porque estamos los terceros por abajo, como estábamos", de ahí que asegure que "tenemos que tener humildad y seguir trabajando y creo que eso lo estamos haciendo bien".

Al técnico del Córdoba no le preocupan en exceso las bajas. "Tengo confianza en todo el plantel. Desde que he llegado, el jugador que ha salido ha respondido muy bien. Yo sé que los que vayan a salir al campo lo van a hacer bien y lo van a dar todo. Los jugadores se están adaptando muy bien a lo que les pedimos. Ahora mismo tengo total tranquilidad de la gente que va a estar. Esto lo vamos a sacar todos, no sólo algunos. Es importante que nadie sea imprescindible", aseguró al respecto Sandoval.

Sobre la afición y ese llamamiento del presidente de la entidad para que El Arcángel sea una caldera, Sandoval apuntó que "a la afición le tengo que pedir poco, porque nos está dando mucho. Pero es verdad que se lo tiene que creer. Otra vez van a agotar las entradas. La afición ya viene con la dinámica de perdonar todo y aplaudir todo. Para mí es importante que la afición tenga paciencia, que premie lo que hagamos bien y que perdone lo que hagamos mal".