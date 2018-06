Sandoval, en la encrucijada

La continuidad de José Ramón Sandoval como técnico del Córdoba se complicada a medida que pasan las horas. Las posturas entre el club y el entrenador siguen muy lejanas después de que Oliver arrancara las negociaciones el martes con Juanma López, agente del madrileño, y Jesús León las continuara el miércoles ya con el propio Sandoval. En el club entienden que las pretensiones del preparador de Humanes se escapan de las posibilidad del Córdoba y no quieren condicionar en exceso la planificación dedicando una parte tan importante del límite salarial al banquillo. Desde el otro lado, por el contrario, se asegura que las posturas no están tan alejadas y que las diferencias van más encaminadas a detalles del proyecto como la participación en la toma de decisiones.

Jesús León fue claro ayer, en una entrevista concedida a Canal Sur Radio, en la que aseguró que quiere "que Sandoval continúe y él lo sabe" porque cree que "tiene méritos suficientes, él tiene su cuota de protagonismo en la salvación, pero no ha sido el único". El presidente blanquiverde apuntó que tiene "una responsabilidad económica que no puedo obviar y no todo vale", en referencia a las pretensiones salariales del técnico, que se mueven en torno al doble de lo que el club le ofrece.

Al ex del Lugo también lo pretenden Osasuna, el Granada y el Almería, que cambiará de dueños

En ese tira y afloja tenso se mueve la negociación, porque el Córdoba, según explicó ayer León, entiende que "es razonable lo que ofrecemos, para crear un equipo competitivo, ya que no podemos invertir una parte desproporcionada en el entrenador y dejar de hacerlo en el equipo".

Antes las dificultades para sellar la continuidad del preparador madrileño, el Córdoba ya maneja otras alternativas, si bien oficialmente el mensaje es de confianza y espera a la respuesta de Sandoval. Pero la realidad es que el acuerdo es complejo y ahí empiezan a entrar con fuerza las alternativas que presenta el mercado, con Francisco como objetivo prioritario. El almeriense guarda desde hace años una buena relación con Jesús León y es del gusto de la dirección deportiva, que además de sus buenas campañas en Segunda valora el carácter de un hombre que no demandaría un gran protagonismo a la hora de incorporar jugadores. En esa parcela, Luis Oliver y su equipo entienden que no hace falta nadie más que ellos para confeccionar un plantel potente y cuentan con el aval de lo que ya hicieron en apenas unos días en el mercado invernal.

Si finalmente Sandoval no sigue en el Córdoba, Francisco es la primera alternativa del club, aunque el técnico almeriense tendrá donde elegir, pues apunta a ser el entrenador más cotizado de la categoría de plata en este mercado estival. Y es que el Granada lo tenía como opción prioritaria, pero ahora es Osasuna, tras la salida de Diego Martínez, y el Almería -club de origen del joven entrenador-, los que pujan fuerte por su contratación. Los navarros ofrecen un proyecto serio de ascenso y una plaza importante dentro del fútbol español, mientras que el Almería jugaría la baza del regreso a casa de Francisco, que es también la principal apuesta de un grupo inversor que está a punto de hacerse con las riendas del club indálico. Entre esas ofertas, el Córdoba parece partir con cierta ventaja por esa sintonía entre Francisco y León.

En todo caso, la pelota ahora está en el tejado de José Ramón Sandoval, al que el Córdoba quiere dar la opción de adecuar sus pretensiones a las posibilidades que plantea el club para sellar su continuidad. En caso positivo, el técnico que obró el milagro de la permanencia seguirá en El Arcángel, donde la afición lo ha convertido en un ídolo. De marcharse, la entidad blanquiverde activaría rápidamente su principal alternativa. En esa encrucijada se mueve el club y sobre todo un Sandoval que ahora es el que tiene que mover ficha.