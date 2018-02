A falta de oficialidad, José Ramón Sandoval es el elegido para dirigir al Córdoba hasta el final de la temporada, con el objetivo de pelear por una permanencia que la última jornada ha dejado ya a once puntos. El técnico de Humanes se convertirá hoy en el cuarto entrenador de la escuadra blanquiverde, que ayer confirmó la destitución de Jorge Romero -se despedirá hoy a las 11:00 con una rueda de prensa en el estadio en la que estará acompañado de la plantilla- tras el serio correctivo del domingo ante el Tenerife (5-1) y con la expedición aún en tierras insulares, después de que el joven preparador cordobés dirigiera el entrenamiento de recuperación en la ciudad deportiva del club chicharrero. Sin equipo desde hace más de quince meses pese a haber sonado en los últimos tiempos como revulsivo en varios clubes, entre ellos el propio CCF, el preparador madrileño tendrá por delante 16 jornadas para tratar de contagiar de su carácter a un conjunto a la deriva que necesita poco menos que un milagro para soñar con la salvación de su plaza en Segunda.

Aprovechando la jornada de descanso que hoy tiene el equipo tras su largo viaje de regreso desde las Islas Canarias, la entidad blanquiverde anunciará a Sandoval como nuevo entrenador. Tras salvar no pocas dificultades para poder acometer su incorporación, toda vez que el límite salarial, tal y como advirtió hace una semana Luis Oliver, apenas si recoge un extra de 20.000 euros, el de Humanes se hará cargo ya desde mañana de un conjunto que tiene programados entrenamientos matinales hasta el sábado, en la previa del encuentro ante el Granada del domingo (El Arcángel, 16:00) que abre una serie de dos compromisos consecutivos en casa. Dos nuevas finales, quizás las últimas del ejercicio, para tratar de mantener el aliento de un CCF que ya ha quemado su último cartucho.

En paro desde el 5 de noviembre de 2016, Sandoval ha sonado ya en varias ocasionesLa despedida de Jorge Romero será hoy a las 11:00 y contará con el respaldo de la plantilla

Una bala que representa José Ramón Sandoval, un hombre que acumula 125 partidos en la categoría de plata repartidos entre el Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón. Sólo completó una temporada, la primera con los madrileños, a los que condujo a su último ascenso a Primera División en el curso 10-11, siendo segundo a la estela del Betis. Tras conseguir la permanencia en su estreno en la élite, puso fin a su primera etapa en Vallecas, siendo reclutado en la décima jornada del curso 12-13 por el Sporting con el reto de entrar en la pelea por dar el salto a la máxima categoría, algo que no logró ni ese ejercicio ni el siguiente, que ni siquiera acabó tras ser despedido en la jornada 37 con el equipo en zona de play off (al final ascendió el Córdoba, con los asturianos eliminados en semifinales por Las Palmas). Tras pasar por el Granada, al que salvó de caer a Segunda en la 14-15 para luego ser relevado mediada la campaña siguiente, su última experiencia en los banquillos fueron las primeras 13 jornadas del campeonato 16-17 de nuevo en Vallecas, donde no cuajó.

Desde que fuera despedido ese 5 de noviembre de 2016, tras una derrota 1-2 en casa ante el UCAM Murcia, Sandoval ha sonado para muchos equipos, entre ellos el Córdoba, el Albacete o el Tenerife este mismo curso. Finalmente, el madrileño se reenganchará en El Arcángel al frente de un equipo que necesita una dosis extra de carácter para revertir una situación delicadísima. Es antepenúltimo con un déficit de once puntos cuando apenas restan 48 por disputar. Ese es el reto.