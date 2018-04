Sandoval descarta a Reyes para la visita a Osasuna

José Ramón Sandoval no escondió sus cartas en la previa del choque ante Osasuna y reconoció que Reyes no podrá estar en Pamplona. "No va a llegar, creemos que no. Mañana veremos pero lleva toda la semana dolorido y sería arriesgar mucho. Yo creo que hay que darle un poco de razonamiento a todo y no saltarnos cosas que hay que cumplir. Si fuera el último partido haríamos que llegara pero quedan partidos importantes y vamos a intentar que mejore y que esté bien cuando salte al campo", ha comentado el técnico madrileño en su comparecencia de prensa en El Arcángel.

El preparador de Humanes ha apuntado que no quiere "que la responsabilidad perjudique a lo que hemos hecho hasta ahora. Si pensamos que esta es la última oportunidad de salir nos equivocamos. Sabemos que estamos ahí y para mí lo más importante es saber que dependemos de nosotros mismos". Sobre el choque ante el cuadro rojillo, Sandoval ha reconocido que "este partido es importante porque jugamos antes que los rivales y podemos dar un golpe encima de la mesa. Sabíamos que era difícil llegar a este punto y lo hemos hecho antes de lo previsto pero ahora tenemos que mantener el mismo pensamiento de que aún no hemos hecho nada".

Además, el entrenador del Córdoba ha mostrado la confianza que tiene en su equipo. "Es un partido en el que tenemos que pensar que la intensidad y el esfuerzo es innegociable. El Sadar es un campo difícil pero si nosotros nos preocupamos de nosotros mismos podemos competir muy bien con ellos, independientemente de la diferencia que hay en la tabla. Tenemos que ir con personalidad y a ganar los tres puntos, que es lo que más falta nos hace. Este Córdoba es diferente y estamos en puertas de salir de abajo, por lo que vamos a pelear por todo", ha asegurado.