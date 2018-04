Sandoval no descarta a Guardiola

Había una puerta entreabierta y José Ramón Sandoval se ha encargado de mantenerla así este viernes, en una rueda de prensa en la que no ha descartado la presencia de Sergi Guardiola en León pese a las molestias en el aductor de la pierna izquierda que le persiguen desde hace "tres semanas". El técnico, que cuenta con Quintanilla y mantiene alguna duda aún con Alfaro, ha advertido que el delantero se someterá este sábado, en el último entrenamiento previo al choque, a "una prueba de fuerza" que determinará si está apto para la final ante la Cultural (Reino de León, 18:00), un partido que considera "importante pero no definitivo", sea cual sea el resultado. Tanto es así que toda la plantilla formará parte de la expedición, lesionados incluidos, y la lista no se conocerá hasta horas antes del inicio del encuentro.

Tras una nueva sesión de trabajo algo más suave en El Arcángel, a puerta cerrada, Sandoval ha dejado claro que "hay que tener precaución" con Guardiola, que sólo viajará si está al cien por cien. Una decisión que se refuerza, principalmente, por el hecho de que "los 24 (jugadores de la plantilla) han demostrado que son válidos". "La importancia del grupo es lo que nos ha llevado hasta aquí", prosiguió el preparador madrileño, que está preparando una nueva "sorpresita" táctica, aunque "ya se está acabando el repertorio".

"La mentalidad es ganar, ganar y ganar, y debe seguir así hasta que logremos el objetivo", ha insistido Sandoval, que pese a todo ha apuntado que donde "hay que saber que no podemos dejarnos nada" es en casa. Con todo, no firma ni mucho menos el empate ante la Cultural, si bien recuerda que "el resultado no va a ser definitivo". Por último, el técnico ha considerado "violento" hablar ahora de su posible continuidad, algo que aplaza a cuando el equipo logre el objetivo.