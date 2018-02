Sandoval busca "un paso más"

José Ramón Sandoval pasó por la sala de prensa de El Arcángel para analizar el choque de mañana ante el Valladolid. El técnico del Córdoba aseguró que su equipo se ha levantado bien tras el golpe recibido ante el Granada y se felicitó por la semana de trabajo que ha podido llevar a cabo, con algunas dobles sesiones que justifica porque tienen "mucho trabajo por delante y si a alguien se le hace pesado, lo siento mucho". El preparador blanquiverde apuntó que "mentalmente tenemos que hacer por recuperar a los jugadores y con el informe que vimos del vídeo del partido del Granada el mensaje fue positivo y se empezó a recuperar a la gente". Además, se mostró contento porque ha sido "una semana muy buena de entrenamientos, hemos podido entrenar en el estadio y los jugadores lo agradecen, los entrenamientos son más livianos pero más satisfactorios".

Sobre el rival que mañana visita Córdoba, Sandoval apuntó que es "un equipo que encaja muchos goles pero por la manera que tiene de jugar. Hacen partidos de muchas transiciones y nosotros vamos a intentar que el partido no vaya al sitio donde ellos quieren. En efectividad están siendo mejores que nosotros". No escondió el de Humanes que es "un partido que ambos necesitamos ganar porque ellos de perder se descolgarían del play off y nosotros estaríamos en una situación ya prácticamente irreversible", de ahí que buscará "esa sensación que tuvimos en el partido del domingo, que nos faltaron los tres puntos, pero tenemos que saber que tenemos enfrente al pichichi de la categoría y eso es porque hacen muchas ocasiones".

Ese máximo goleador es Jaime Mata, aunque unas molestias físicas pueden dejarle en Valladolid, algo que cambiaría el partido por completo. "Es un jugador muy importante y dependen mucho de él porque en los partidos que no ha jugado no han sido tan brillantes en ataque. Si no viniera sería una baja importante, pero nosotros contamos con que vendrá y hemos preparado el partido de esa manera", apuntó el entrenador cordobesista.

Tras debutar con derrota ante el Granada, Sandoval prefirió quedarse con que su equipo hizo "lo que se trabajó defensivamente durante la semana, aunque hay pequeños factores que no dependen del trabajo". Entre los factores positivos, destacó que "el equipo fue compacto y maniatamos muchas de las mejores opciones del Granada", por lo que ahora quiere que el Córdoba dé "un paso más y tenga el balón, que no haya precipitación, a parte de mantener las ocasiones". La principal tarea que Sandoval señala para sí mismo es la de "reforzar a los jugadores lo que son capaces de hacer pero el resultado es el que nos permitirá potenciar esto, esperamos conseguirlo y que no sea flor de un día, porque el margen de error que tenemos ya es muy pequeño".

Para buscar esos tres puntos, Sandoval no descartó una variante táctica, pues reconoció que "ahora tenemos un poco más de conocimiento de la plantilla e intentaremos buscar algo diferente, porque el otro día no conseguimos el resultado que queríamos. Estamos intentando buscar una variante táctica que nos dé ese paso adelante".

Entrando en nombres propios, Sandoval reconoció que Narváez ha estado "entre algodones toda la semana", y hoy se probará, aunque se mostró optimista con su participación. También se refirió a Noblejas, del que aseguró que "no es fácil" incluirlo en el equipo titular "porque viene de no competir ningún partido y adaptarlo de golpe es cargarlo de mucha responsabilidad", aunque también dejó claro que está "deseando que Javi Galán juegue en su posición habitual, aunque en defensa el otro día estuvo fenomenal, pero tenemos que dar continuidad al fútbol ofensivo que él tiene". Por último, apuntó que Reyes "está evolucionando bastante bien pero es verdad que la competición es otra cosa porque viene de no competir, sabemos que tiene una calidad superior pero para jugar ya hay que competir".