Sandoval busca otro milagro

Aunque no será hasta hoy por la mañana, tras madurar la decisión con la almohada, cuando el CCF tome una decisión en firme sobre el futuro de Sandoval, los últimos movimientos se produjeron en la noche de ayer, para dejar todo ya visto para sentencia. Hubo cumbre, telefónica, entre el presidente cordobesista, Jesús León, y el director deportivo, Luis Oliver, con Sandoval y su agente, el ex futbolista Juanma López. Con las posturas muy lejanas, más por las formas que por el fondo, y mínimamente por lo económico tras los últimos movimientos, todo apunta a que el caso terminará con un adiós entre el club blanquiverde y el hombre que lideró desde la banda la proeza de la permanencia. Un mérito que ya ha sido de sobra reconocido por el club y que quedará por siempre en la historia del cordobesismo, aunque el desenlace ahora sea inesperado.

La campaña de abonados arranca a las 11:00 en busca de los 16.045

La campaña de abonados 18-19 del Córdoba vive hoy su pistoletazo de salida a las 11:00 con el reto por delante de superar los 16.044 carnés expedidos en la temporada de Primera División. El club blanquiverde presentó el pasado viernes sus propuestas, con unos precios algo más elevados en Preferencia y Tribuna y Anfiteatro que en el pasado curso, y algunas bonificaciones para las familias, los jóvenes de 24 años y los mayores de 65. Al final no habrá descuento para los abonados de los palcos de Fondo Norte, toda vez que el club ha decidido finalmente no ejecutar ahí los palcos vips, que se ubicarán en otras zonas no ocupadas del estadio, de fondo sur o preferencia. La primera fase de renovación y altas va desde hoy hasta el próximo 3 de julio.