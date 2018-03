Sandoval baraja alguna sorpresa

Si existe una máxima en el mundo del fútbol es que lo que funciona, mejor no tocarlo. Por eso, después de tres victorias consecutivas, es fácil suponer que el Córdoba presentará en Tarragona el mismo equipo que venció al Lugo el pasado domingo. Pero José Ramón Sandoval ya ha demostrado desde que llegó al conjunto blanquiverde su capacidad para matizar su once inicial en función del rival y ayer el técnico madrileño dejó la puerta abierta de par en par a alguna variante en su esquema de cara al duelo ante el Nàstic de Tarragona.

"Sí va a haber sorpresa", contestó tajante Sandoval a la pregunta ya casi rutinaria cada semana sobre su plan en la previa del partido de turno. "Nos tenemos que adaptar al rendimiento de la plantilla viendo el trabajo diario y este partido tiene otro perfil", deslizó el preparador cordobesista, que dejó entrever que los posibles cambios serán de nombres y no de dibujo, al afirmar que "hay que ganar en confianza en el sistema, y está claro que lo que funciona no hay que tocarlo".

Uno de esos posibles cambios bien podría ser la entrada de Reyes como titular, algo que no parece muy lejano vista la mejoría del sevillano en las últimas semanas. "José Antonio creo que está teniendo una adaptación muy buena, se ha integrado como uno más y así me lo ha demostrado. Ahora está en un estado mucho mejor, el otro día disfrutó en el terreno de juego. Si él no disfruta, no es el mismo. Es un jugador diferente y está para ir poco a poco cogiendo responsabilidad", reconoció Sandoval, que espera que "más pronto que tarde aporte lo que creemos que puede aportar" porque "físicamente ha sido un cambio brutal, hace unos números fabulosos".

El que sí estará en la punta de ataque sin duda alguna es Sergi Guardiola, el hombre gol del equipo y recién renovado como blanquiverde hasta 2022. "De Sergi sólo puedo decir cosas buenas, sólo me ha dado alegrías desde que llegué. Es un jugador que sabe donde está, tiene una humildad brutal y ha entrenado como uno más. Le ha influido muy poco la semana que ha vivido. Es nuestra referencia arriba y sus goles nos hacen falta", apuntó Sandoval.

Puesto a analizar al rival, el Nàstic de Tarragona, el entrenador del Córdoba aseguró que es un equipo que "fuera se encuentran muy cómodos porque se ven arropados y no tienen ninguna prisa, porque el resultado les va poniendo en su sitio", aunque cree que "en casa tienen la responsabilidad de dar algo más y ahí no son tan compactos". Esa visión de Sandoval casa con las estadísticas, que indican que el cuadro tarraconense es el mejor visitante de la categoría y uno de los peores locales, aunque esos datos no se los toma como definitivos. "Las estadísticas me gustan como información pero luego se rompen. Me fío muy poco de ellas porque los protagonistas van a ser diferentes y la situación también. Ellos saben que si nos ganan pueden dar un salto para arriba. Hay muchos condicionantes y el partido habrá que competirlo. Nos hemos ganado el respeto de que competimos al máximo nivel y los planteamientos de los rivales pueden ser diferentes. Pero todavía tenemos que confirmar que fuera de casa hemos dado un paso adelante. Nuestra mentalidad es ir a por los tres puntos, pero ya veremos lo que pasa durante el partido. Si ganamos allí podemos meterle en apuros al Nàstic. No nos gusta tener sólo un equipo como referencia para salvarnos. Queremos meter más equipos ahí para que todos se jueguen algo al final", explicó el preparador blanquiverde.

Sandoval apuesta, eso sí, por pensar más en lo propio: "Tenemos que ser el Córdoba y creo que así vamos a ir sumando, en sensaciones y en todo. Pero tenemos que preocuparnos de nosotros mismos porque tenemos jugadores para ello". Entre esas preocupaciones propias está la de intentar dejar la portería a cero, pues el técnico apuntó que "una de las claves que tenemos que tener es marcarnos nuestra propia liga y ser uno de los equipos menos goleados en este tramo".

Sandoval ve a su equipo cada vez mejor y así lo reflejó. "Excesos de alegría no hay porque no hemos hecho nada. Pero las victorias te ayudan para mejorar la autoestima. Yo siempre creo en el equipo que no se rinde. Nosotros sabemos que podemos ganar, que salimos a ganar. Hemos vencido al miedo y salimos a jugárnosla. Eso hace que el jugador vuele. Nos hemos quitado los miedos a base de victorias y de cariño por parte de la afición", apuntó. Una afición que volverá a estar con su equipo y que para el madrileño es "un generador de energía para mover al club", pues sabe que tienen "gente detrás, que no están esperando y para nosotros es muy importante".

También se refirió el de Humanes a las críticas al Córdoba por el límite salarial y las posibles denuncias de otros equipos. "Nos habían dado por muertos y ahora podemos ser incómodos porque ya estamos cerca. El día que perdimos contra el Granada no salió nada, porque estábamos a 14. El límite salarial era antes igual que ahora y no creo que la LFP permita saltarse las reglas a nadie. A la vista está que no nos dejaron inscribir a dos jugadores", comentó el preparador, que aseveró que están "en la legalidad y los resultados nos los estamos ganando con creces".