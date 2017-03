Luis Carrión compareció ante los medios de comunicación con cara de alivio y alegría después de la épica victoria de su equipo. El técnico catalán, que tuvo que ver el encuentro desde una cabina de prensa tras su expulsión en la cita ante el Alcorcón, se felicitó de que el desenlace fue "lo contrario de la semana pasada" y alabó a sus hombres porque "hemos ido a por el partido con el 1-1 y es importante, me gusta que el equipo vaya a ganar, aunque a veces eso te cueste puntos".

El técnico blanquiverde afirmó que "en la primera parte hemos dominado, aunque tampoco hemos tenido muchas ocasiones. Ellos han mejorado a partir del minuto 35 por un fallo nuestro en la presión y han tenido más el balón pero al descanso el resultado no me parecía muy justo". La segunda parte, que se presumía "difícil", le gustó a Carrión: "A pesar de no tener un gran juego, el equipo ha demostrado ir a por la victoria, estar unidos e ir a muerte". Reconoció también el preparador barcelonés que "hay cosas y detalles que corregir, pero estoy seguro de que saldremos de esta situación si seguimos haciendo las cosas así".

En lo que no quiso entrar Carrión fue en el feo gesto de Rodri, que tras empatar el encuentro recriminó a la grada los silbidos que recibió en la primera jugada de la segunda parte, cuando falló un contragolpe de manera clamorosa. "No la he visto y no me he fijado. Lo que quiero es que meta goles y trabaje. Estoy contento porque el gol es importante para el equipo y para él. Se lo merece", aseguró el técnico cordobesista.

El choque cambió tras el descanso y el técnico barcelonés reconoció que "intenté ser frío, pero es verdad que nos fuimos 0-1 haciendo cosas bien. He intentado decirles que había que seguir. En el último mes el equipo siempre ha dado la cara. No quería un equipo triste, quería un equipo valiente y que si tenía que perder fuese yendo a por la victoria". Es por eso que el entrenador del conjunto cordobesista aseguró que "la victoria es mérito de ellos, si van de verdad a por el partido es porque son valientes". Por ello, el preparador catalán, que podrá sentarse ya en el banquillo en el compromiso del sábado que viene ante el Numancia en El Arcángel (16:00) tras cumplir los dos partidos de castigo impuestos por el Comité, se mostró "encantado de llevar a un grupo así".