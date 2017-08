Con el arranque de la competición a la vuelta de la esquina, el CCF hizo ayer la tradicional ofrenda floral a San Rafael en la iglesia del Juramento. Allí tomó la palabra Luis Carrión, que se muestra "contento" tras realizar su equipo una brillante una temporada, en la que ganó los ocho encuentros disputados. No obstante, ahora empiezan las batalles reales, lo importante, y espera que "hagamos las cosas bien y eso lleve a tener buenos resultados". Incluso también habló del mercado de fichajes y dejó claro que el club "está buscando un banda. Yo cuento con Alfaro pero no es un banda puro y nos faltaría un poco eso". Ahí entran los nombres de Giannotas y Chuli, vinculados a la entidad blanquiverde. Lo que sí dejó también claro el técnico catalán es que "no me gustan los jugadores que vienen cedidos porque yo tengo aquí una experiencia no muy buena".

¿El ascenso es el objetivo? El barcelonés señaló que "por pedir se pide todo" a San Rafael, pero "sobretodo que hagamos las cosas bien, que trabajemos a gusto, que todo el mundo esté contento con el equipo y que eso lleve a tener buenos resultados, que es lo que todos queremos". "Tampoco hay que abusar", bromeó el catalán.

Tras conseguir ganar los ocho encuentros de pretemporada, Carrión apuntó que "de momento estamos contentos". No obstante, "sabemos que ahora viene lo importante, pero mejor hacerlo de esta forma y no de otra". Además, añadió que "el equipo entrena bien desde el primer día, los resultados han acompañado, hubo días mejores y otros peores, pero estoy contento por cómo van funcionando las cosas de momento".

Tampoco se cortó al hablar del mercado de fichajes, en el que el club sigue trabajando en estos últimos días. De hecho, "ya dije que la plantilla a día de hoy es competitiva pero si queremos estar mejor, hay que ser un poco más competitivos y el club está peleando en ello". "Estamos buscando algo que puede mejorar", afirmó Carrión.

¿Qué le hace falta al CCF? El catalán fue sincero y aclaró que "sobretodo estamos buscando un banda". "En banda derecha yo cuento a Alfaro pero no es un banda puro y nos faltaría un poco eso. Es lo que más estamos buscando para completar la plantilla aunque luego también si puede salir cualquier cosa, lo tendremos en cuenta", explicó Carrión antes de entrar a la ofrenda floral ante el Custodio San Rafael.

Si reconoció el buen hacer realizado por la dirección deportiva, que cerró buena base de fichajes al inicio de la pretemporada. "Yo creo que hemos hecho las cosas bien porque es una ventaja tener la plantilla cerrada más o menos pronto (no se cierra siempre del todo), pero si intentamos traer en la posición de banda...", comentó el técnico cordobesista. Además, reconoció también que "miraremos un poco todo, el mercado de Primera que pueda abrirse, pero no vamos con prisas ahora". "Al final traes un jugador el 27 de agosto, que no ha trabajado nada en pretemporada, viene de otra forma y cuesta un poco más", apuntó el técnico catalán. Eso sí, reiteró que "miraremos todo y el club está pendiente de cualquier movimiento". De hecho, "todo lo que sea mejorar, bienvenido es", añadió Carrión.

Cuestionado por los nombres de jugadores vinculados al CCF, Carrión explicó que "nosotros hemos visto a Giannotas, a Chuli y a más gente. Giannotas es un muy buen jugador. También te digo mi opinión, que se la he transmitido al club y el club está de acuerdo, sobre los jugadores cedidos. Yo tengo una experiencia aquí en Córdoba no muy buena y a mí no me gustan personalmente. Una cosa es cedido y otra con opción de compra en el futuro que es diferente", explicó el técnico catalán. De hecho, reconoció que "es difícil negociar con equipos grandes porque tienen sus pretensiones pero es un jugador que hemos visto, sí". Sobre el interés del Córdoba en el jugador heleno, la prensa griega afirma que el club blanquiverde ha hecho una oferta de 800.000 euros aunque el Olympiacos la ha descartado, aunque baraja un millón de euros como posible opción para la salida de un jugador que se quedo en la grada en el duelo de Champions que disputó el cuadro albirrojo frente al Rijeka. A la espera de que se resuelvan estos flecos, Carrión reiteró su idea sobre los jugadores a préstamo: "Acertar con un cedido es complicado porque todos tienen su equipo el año que viene". "Nosotros tuvimos a Uli Dávila, que era un chico comprometido al cien por cien y que jugó con un tobillo lesionado teniendo contrato con otro equipo, que dio un nivel altísimo", apuntó el preparador cordobesista. "Si nos fijamos en el año de Primera, los jugadores que aquí no estuvieron bien, encontraron equipo otra vez en Primera", comentó Carrión, que ve "complicado que un cedido, que sabe que tiene contrato en otro lado, que se implique al cien por cien". A la espera de los últimos retoques, ayuda divina para el arranque liguero ante el Cádiz.