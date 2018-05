Rubi: "Hay que saber manejar la presión"

"Ahora no podemos hacer otra cosa que ir partido a partido". Joan Francesc Ferrer, Rubi, pasa de cuentas y vive centrado "en el día a día dando el ciento por ciento" con el objetivo de llevar al Huesca a Primera, una fórmula que mañana le lleva a medirse a un Córdoba que pelea por la permanencia. Esto no acaba de hacerle gracia, si bien a su juicio es mejor jugar "contra equipos de abajo, porque al final la clasificación quiere decir algo, aunque en esta categoría te puede ganar cualquiera".

"Las cuentas de que todos ganemos todo son un poco osadas, porque es despreciar la categoría y a los rivales; en nuestro calendario solo puede haber un equipo que no se juegue nada y eso no es garantía de nada", apuntó Rubi, que firma volver a ganar remontando -lo que ha hecho su equipo en esta serie de tres victorias consecutivas- a un Córdoba que "tiene una necesidad y una presión grande porque tiene que ganar para salir de la zona en la que está, aunque nuestra presión es diferente ya que no nos jugamos un descenso". "No es lo mismo estar jugando para perder una categoría que para pelear un ascenso. Tienes que sacrificarte y darlo todo, pero nosotros tenemos que disfrutar del momento", dijo.

Incidiendo en el equipo blanquiverde, el técnico del Huesca indicó que "ha ganado muchos de sus últimos partidos. Tiene una buena plantilla y un cuerpo técnico que ha dado con la tecla para sacar resultados. Ahora está en ese momento en el que la afición también le ayuda y va a ser difícil, aunque tenemos la confianza para ganar".

"No sé si ellos lo catalogan como final o no, pero está claro que tienen que jugar contra los tres primeros y el calendario es bastante duro", insistió Rubi, que reconoce que "lo están haciendo muy bien, en casa están con una solvencia importante y ellos quieren contar con estos tres puntos. Eso añade una dificultad que es normal en estas fechas en las que nos jugamos todos mucho. Y esa presión y esa tensión hay que saber manejarlas porque condiciona los partidos".