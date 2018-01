Romero pone el énfasis en "los detalles"

Jorge Romero acostumbra a hacer un análisis pausado de los encuentros, más allá del resultado. En La Romareda, la derrota no le hizo cambiar el paso, pues consideró que en "un partido igualado" fueron los "detalles" los que dejaron los puntos en el zurrón del Zaragoza, algo que no le resta entusiasmo en la pelea por la permanencia: "Tenemos potencial para revertir la situación". El tema es que eso hay que demostrarlo luego en el verde, pues con decirlo, de momento, no basta...

Romero argumentó su lectura del choque, que tenía bien estudiado desde la previa, de ahí sus variaciones en el planteamiento inicial: "Sabíamos un poco del potencial ofensivo de nuestro oponente y tratábamos de compensarlo de alguna manera. Luego en ataque hemos conseguido encontrar los caminos que nos llevaban al área y estar cerca de la portería contraria, y al final los detalles y el acierto de cara a gol han sido lo que han decidido".

Obligado por la situación clasificatoria, el preparador cordobesista es consciente de que el equipo debe afrontar "cada partido como una final, sabiendo que tenemos que sacar el mayor número de puntos y victorias". También sabe que de poco le vale en estos momentos, sobre todo tras una derrota, detenerse mucho en el pasado, pues lo mejor para la cabeza es mirar al futuro y tratar de que entonces los puntos caigan en el casillero propio. "Ya ha terminado este partido y sólo podemos pensar en el siguiente, en ganarlo, afrontarlo como una auténtica final y esa es nuestra mentalidad. Igual que la semana pasada -en referencia al choque anet el Albacete (1-0)- lo conseguimos, pensamos que vamos a conseguirlo (el próximo domingo ante el Barcelona B)", explicó.

Como ya ha hecho en otras ocasiones, también cuando la victoria ha sonreído al Córdoba, Jorge Romero no quiso valorar si el resultado fue justo, porque "el acierto es el que manda". "Hemos encontrado el partido que esperábamos, en ataque le hemos dado respuesta y lo que nos ha faltado ha sido el acierto de cara a gol", sentenció.

Mirando al mercado de invierno, que finaliza el próximo miércoles, el técnico no se mojó demasiado: "Sé que la dirección deportiva está trabajando día y noche en ello, hay movimiento, han salido varios jugadores y tendrán que entrar también varios".