Romero habla, Herruzo 'dirige' al filial

El enésimo esperpento del CCF, un club profesional que volvió a aparentar ayer que es de una categoría inferior. "Ante los problemas que está teniendo el club para poder inscribir a Jorge Romero, se ha tomado la decisión de cambiar de entrenador, que será ahora Francisco Javier Herruzo Vázquez, aunque Jorge seguirá ejerciendo como analista porque es el que conoce al equipo", informó el departamento de comunicación. No habrá ningún cambio a la hora de la verdad en el filial blanquiverde, que ha levantado la moral, con siete puntos de 12 posibles, desde que Romero cogió el testigo de Carlos Losada. El problema es que el club no podía inscribir a Romero como nuevo entrenador, al haber estado inscrito él en el Don Bosco a principio de temporada y luego dentro del equipo técnico de Carrión con el primer equipo. Este hecho motivó que el CCF no presentase -a efectos de acta- entrenador durante estas últimas cuatro jornadas, lo que le ha llevado a pagar una multa de 1.200 euros al respecto. Para frenar una mayor sangría económica, que iría a más jornada tras jornada si no presentase técnico, el club ha decidido apostar por una triquiñuela de otra categoría. Francisco Javier Herruzo prestará su carné para que el CCF no sea más sancionado por la Federación. El extécnico del Colonia Fuente Palmera y del Marinaleda se sentará en el banquillo a partir de mañana en Mancha Real pero el que llevará la voz cantante será Romero, que seguirá viendo los partidos desde la grada.

Cuestionado por la llegada de Herruzo, Romero reconoció ayer en sala de prensa que "es un técnico que el club ha decidido incorporar, al que conozco desde hace un tiempo, aunque no he tenido relación profesional nunca con él". No quiso entrar en detalles y se refirió ya a lo que "ha comentado el club". "Yo, como personal del club, me adapto a lo que estaba haciendo anteriormente y a lo que me pidan", reconoció el técnico cordobés. Ahora está por ver si la jugada no le sale rana al CCF, que está en el ojo del huracán por la ausencia de entrenador durante estas últimas cuatro jornadas. Este hecho, que se sucede en multitud de ocasiones en el fútbol provincial o de base, podría ser investigado por el Comité Técnico Andaluz de entrenadores, lo que le podría acarrear algún que otro problema. De momento la triquiñuela arrancará mañana en Mancha Real, donde Herruzo dirigirá al filial con Romero siempre a la sombra de la grada.