Rodri y Raúl de Tomás, un cambio a mejor

Rodri y Raúl de Tomás estuvieron presentes en el encuentro de la temporada pasada que midió al Valladolid con el CCF en el José Zorrilla. Aquel duelo, que se jugó también a las 12:00, lo ganaron los blanquivioletas por un claro 2-0. Este domingo volverán a estar en Pucela los dos delanteros, aunque no en el mismo equipo. El soriano se incorporó este pasado verano al Córdoba, mientras que el madrileño, con ficha del filial, llegó al Valladolid. El cruce de caminos parece que ha servido para que los dos levanten el ánimo y olviden los duros reproches de sus anteriores aficiones.

Desde su llegada a la entidad blanquiverde Rodri se ha convertido en la gran referencia ofensiva. De hecho, es el máximo goleador del equipo, en el que anotó 10 goles en 30 partidos disputados, de los que 28 fue titular y dos, suplente. Con 2.470 minutos ya a sus espaldas, el ex del Numancia está olvidando su paso por Valladolid, equipo en el que anotó sólo cuatro tantos el curso pasado. De momento en Córdoba ha vuelto a sentirse importante. Eso sí, el club sólo cuenta con dos delanteros en la plantilla, ganando Rodri desde el inicio la partida a Piovaccari, que se lesionó ante el Elche y estará de baja las próximas cinco semanas por su lesión de grado II-III del tobillo izquierdo. Ante los problemas ofensivos -sólo ha anotado el CCF 28 goles en lo que va de campeonato- y la carencia de delanteros, el club quiere reforzar esta parcela para las diez jornadas finales y está a la caza y captura de un jugador que sea posible de Primera División. Sin embargo, como indicó Canal Sur Radio ayer, el club cordobesista ha tanteado a Nano (Eibar), Sobrino (Alavés), Livaja (Las Palmas) y Luciano (Leganés) pero la respuesta ha sido negativa.

El curso pasado el CCF contó hasta con cuatro delanteros: Florin, Xisco, Pineda y Raúl de Tomás, que este domingo se verá las caras con su exequipo. El ex del Real Madrid Castilla, que tiene ficha con el filial pucelano, aporta goles en su rol de secundario, mismo papel que desempeñó en Córdoba, donde anotó seis tantos. Mejor le ha ido ya en Valladolid, con el que acumula ya siete goles en 26 partidos disputados. Aunque Paco Herrera le ha dado la titularidad en diez ocasiones, el sitio habitual del excordobesista es salir desde el banquillo, algo que ha hecho 16 veces. Con 1.132 minutos disputados, menos de la mitad de lo que lleva ya Rodri esta temporada de blanquiverde, tiene el domingo una oportunidad de reinvidicarse. No obstante, habrá que ver si Paco Herrera cuenta con sus servicios. Durante la cita del pasado fin de semana ante el Zaragoza en La Romareda el técnico catalán no apostó por el ariete madrileño, que se quedó esperando en el banquillo una oportunidad que no tuvo ante el conjunto maño. Quizás la visita de su exequipo le lleve a tener más protagonismo esta jornada. Lo que está claro es que el cambio de cromos ha sido a mejor para ambos.