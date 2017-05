Ríos: "Cada uno está donde se merece"

La visita al Ramón de Carranza siempre tiene un morbo especial para un jerezano de pura cepa como Pedro Ríos, si bien la situación del Córdoba prima sobre cualquier cosa. "Nos jugamos la vida", recordó el interior, concienciado de que "nos ha tocado estar ahí abajo porque no hemos hecho méritos para estar mejor; quitando algún detalle, en una liga tan larga y competitiva, cada uno está donde se merece y a nosotros nos ha tocado luchar por esto esta temporada, todo lo contrario que la pasada".

En una entrevista realizada en Cope Cádiz, Ríos no quiso buscar culpables a la situación del equipo porque "cuando la cosa va mal en un sitio, todos tendremos alguna parte de culpa", pero sí trató de explicar, con más o menos tino, por qué hay tanta diferencia entre los resultados en El Arcángel y a domicilio: "El equipo prácticamente no ha sido inferior al rival en ningún partido y prácticamente en ninguno hemos merecido menos que el otro equipo, pero los resultados son los que mandan y llevamos muchos partidos sin conseguir ganar fuera", una racha que considera que "se tiene que romper en cualquier momento".

Dejando claro que el partido ante el Cádiz no tendrá nada que ver con el disputado en el Carranza en octubre en la Copa porque "son competiciones diferentes, objetivos diferentes y estamos a diferente altura de la temporada", el veterano futbolista insistió en que los dos equipos se juegan "mucho", si bien "estar abajo metidos te hace igual tener más necesidad de conseguir los tres puntos que con el objetivo que tienen ellos". "Quizás no estemos tan necesitados como si no hubiéramos conseguido los tres puntos ante el Reus, pero no hemos hecho nada todavía y conseguir los tres puntos allí sería dar un paso importantísimo", apuntó.

Pedro Ríos insistió en que "son tres puntos súper importantes que, con los tres sumados esta semana, sería dar un gran paso para afrontar los tres últimos partidos con más tranquilidad y mirando desde más cerca la salvación".