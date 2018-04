Reyes: "No nos vale otra cosa que ganar"

José Antonio Reyes es consciente de que el Córdoba aún no ha conseguido nada y que tiene por delante un tramo final de temporada "complicado" que arranca el domingo en León ante un rival directo que tiene un punto más en la tabla. Por eso, el sevillano advierte que "no nos vale otra cosa que ganar" a la Cultural porque "ganando salimos de esos puestos de descenso y dependemos de nosotros".

"La mentalidad de todos es ir a ganar e intentar traernos los tres puntos, que es lo que queremos", sentenció el sevillano, convencido de que "tenemos armas para hacer los partidos que queremos, sabemos lo que nos jugamos. Estábamos casi muertos y hemos resucitado, creo que lo peor lo hemos superado". Con todo, Reyes pide "ser inteligentes en cada partido", algo que el CCF ha demostrado ya en finales como Alcorcón o Tarragona.

El utrerano, que dijo en su primera rueda de prensa desde su llegada en enero que no se obsesiona con el gol porque "tampoco he hecho muchos", considera que citas como la del domingo hay que vivirlas "con intensidad", pues "sabemos lo que nos jugamos y para nosotros es una final". Sin embargo, pese a pensar que caer no sería definitivo, aunque sí "muy doloroso" pide "salir a ganar, pues el que sale a esperar y empatar, acaba perdiendo; hay que salir a ganar".