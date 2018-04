Reyes, descartado para viajar a Pamplona

José Antonio Reyes no estará en El Sadar. El utrerano fue descartado ayer por José Ramón Sandoval, que dejó una puerta abierta porque hoy el equipo vuelve a entrenarse pero que no arriesgará con un futbolista que aún arrastra problemas musculares derivados de esa lesión en el abductor de su pierna derecha que le obligó a retirarse del choque ante el Lorca el pasado domingo.

En su rueda de prensa previa al encuentro de esta mañana, Sandoval desveló que Reyes "no va a llegar, creemos que no. Mañana -por hoy- veremos pero lleva toda la semana dolorido y sería arriesgar mucho", comentó el técnico, que cree que "hay que darle un poco de razonamiento a todo y no saltarnos cosas que hay que cumplir. Si fuera el último partido haríamos que llegara pero quedan partidos importantes y vamos a intentar que mejore y que esté bien cuando salte al campo".

Y es que el futbolista, que no ha podido entrenar con normalidad durante la semana, sigue sintiendo dolor en esos problemas musculares que le surgieron en el choque ante el Nàstic de Tarragona y que le han ido mermando, aunque no impidiendo jugar, pero que tras reproducirse ante el Lorca le han hecho parar hasta estar plenamente recuperado.

Además de la sensible baja del sevillano, Sandoval tampoco podrá contar con Alfaro y Javi Lara, los dos componentes de la enfermería blanquiverde. Sí se espera que estén en El Sadar sin ningún tipo de problema Sergi Guardiola, que disputó el choque ante el Lorca renqueante por problemas musculares, y Sasa Jovanovic, que arrancó la semana al margen pero que ya acumula dos entrenamientos con el grupo.

Tras el entrenamiento de hoy, programado para las 10:30 en El Arcángel, Sandoval ofrecerá la lista de convocados, donde volvió a augurar alguna sorpresa que llevará a vercaras nuevas en el once inicial que mañana plantee el técnico madrileño ante el conjunto rojillo.