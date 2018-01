Reyes se da un baño de masas

José Antonio Reyes ha sido recibido por todo lo alto a su llegada a Córdoba. El futbolista sevillano ya se ha enfundado la camiseta blanquiverde, en una presentación en la que estuvo acompañado por Luis Oliver, el director deportivo del Córdoba, y Jesús León, el presidente de la entidad cordobesista.

"El otro día en la presentación de la campaña de abonos ya dije que los fichajes iban a llegar y ya lo estáis viendo. José Antonio entendemos que es un revulsivo para la afición y el equipo. Nos va a ayudar mucho a esa unión que buscamos y que estamos consiguiendo. Para nosotros están siendo unos días muy intensos y estamos luchando para conseguir el objetivo de la salvación", ha comentado León.

Oliver, por su parte, ha destacado que es "un honor" presentar a Reyes como blanquiverde y ha hecho un curioso símil: "Esto me recuerda a El Cid, que ganaba batallas sólo con el nombre. Estamos mostrando las credenciales de que el Córdoba va en serio y con el apoyo de la afición lo vamos a conseguir".

El futbolista utrerano ha reconocido que Oliver "me insistió y para mí es un orgullo representar a Andalucía y al Córdoba. Creo que en la vida lo más importante no es el dinero, para mí era más importante seguir jugando y compitiendo, salvar a un histórico como el Córdoba. Eso es lo que me ha hecho dar el paso de venir a este equipo".

Reyes, que llevará el dorsal 9 en su camiseta, ha reconocido que "es verdad que he estado parado pero he estado entrenando con un entrenador personal. Estaba a punto de salir al extranjero. Me encuentro bien, pero el no competir se nota. Poco a poco iré cogiendo un nivel bueno".

Sobre el objetivo de la salvación, Reyes ha reconocido que "es es para valientes y a eso venimos".