Reyes tiene complicado estar en Pamplona

José Antonio Reyes tendrá muy complicado disputar el encuentro del próximo domingo que enfrentará al Córdoba y a Osasuna (El Sadar, 12:00). El futbolista blanquiverde sufre una lesión en el abductor de su pierna derecha, según comunicó ayer el Córdoba y su regreso a los entrenamientos con el grupo quedó indeterminado, a la espera de la evolución clínica de la lesión.

Reyes tuvo que abandonar el choque ante el Lorca cuando apenas había transcurrido media hora de partido y después de sufrir varias entradas duras por parte del rival, que terminaron desembocando en una nueva lesión que le puede hacer perderse un partido tan importante como el del próximo domingo. Los servicios médicos del Córdoba no quisieron estimar un tiempo determinado de recuperación, aunque el futbolista -salvo sorpresa mayúscula- no estará mañana en la vuelta al trabajo del equipo.

El que sí participará en esa sesión, si no media un nuevo contratiempo, será Álvaro Aguado. El joven mediocentro sufrió un choque ante el conjunto lorquino y recibió hasta tres puntos de sutura. El Córdoba informó ayer que Aguado pasará una serie de pruebas médicas para descartar algún tipo de lesión ósea en la nariz. Si no existe tal complicación, el jiennense no debería tener problemas en estar totalmente recuperado para el choque del domingo en Pamplona.